Karine Le Marchand va animer une émission sur la transidentité… et ça ne plaît pas à tout le monde

Dimanche 14 février, sur son compte Instagram, Karine Le Marchand a annoncé le début du tournage d’une toute nouvelle émission pour M6. Baptisée « Transgenres » et produite par Potiche Prod (créée par Karine Le Marchand), elle devrait suivre le quotidien de trois personnes trans.

« Avec Aéla, Louise et Zach, une fois de plus nous allons essayer de faire évoluer le regard des gens sur ce/ceux qu’ils méconnaissent. Après plus d’un an d’enquête et de casting, sous le regard bienveillant de ma réalisatrice chouchoute Delphine Cinier, ça y est on est partis pour quelques mois de tournage/montage exaltants. Merci à nos 3 témoins de me faire confiance et de m’ouvrir leur cœur. À découvrir dans quelques mois en prime Time sur M6 ! », écrit-elle dans le post Instagram.

À la suite de cette annonce, certain.e.s ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux quant à la présence de Karine Le Marchand dans un projet centré sur la transidentité.

« J’ai si peur que ça ne fasse qu’empirer la situation et l’accès aux hormones ; visiblement c’est ce que promeut Karine Le Marchand dans ses émissions : un contrôle à 400 % de nos corps par le corps médical sans notre consentement et surtout sans le recours aux assoc concernées », écrit Anton sur Twitter.

« « Un projet fou » : tout comme Karine Le Marchand n’a pas « changé le regard sur l’obésité » mais appuyé les pires discours grossophobes, elle va à présent s’en prendre aux personnes trans sur Mcis. On n’avait vraiment pas besoin d’une dose supplémentaire de voyeurisme en fait », réagit un.e autre internaute.

Tou.te.s deux font référence à l’émission « Opération Renaissance » diffusée le mois dernier sur M6 et présenter par Karine Le Marchand. Le programme suivait des personnes en situation d’obésité morbide qui souhaitaient se faire opérer. Entre préjugés et grossophobie, « Opération Renaissance » avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et a été déprogrammée en raison de mauvaises audiences.

Karine Le Marchand a également été critiquée par le passé pour ses propos follophobes à l’encontre d’un candidat gay de « L’Amour est dans le pré », Thomas, dans l’édition de 2018. Lorsqu’elle lui demande quel type d’homme il recherche, elle déclare : « Un gars un peu viril ? Tu sais qu’il y a un nom pour ça ? Les “yag”. C’est “gay” à l’envers. Ce sont des gays qui ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est la culture gay, Mylène Farmer, Madonna, Dalida, tout ça… ».

Dans une interview donnée au Parisien en août 2018, elle décrit Thomas comme « un homme extraordinaire, très loin des clichés dont on peut affubler les homos quand on ne les connaît pas, c’est-à-dire très efféminés, qui font du bruit et beaucoup de moulinets avec leurs bras. Même si je n’ai rien contre ces homos-là, ce n’est pas ce que je voulais. Pour la première fois, un programme familial en prime time va montrer, avec subtilité, juste un homme qui aime un autre homme. Et j’en suis très fière. ».

Dans les commentaires du post annonçant « Transgenre », un.e internaute l’implore : « Hâte de voir ce reportage, je vous en supplie faites attention aux termes et pronoms employés au montage ». « Oui on va faire attention ! Et nos témoins regarderont avant. Mais il ne faut pas s’interdire une maladresse, sinon on ne fait plus rien. Fuck le politiquement correct, me concernant », répond sans filtre l’animatrice. Ça promet !