Ian McKellen est « tellement heureux » pour Elliot Page

Le célèbre acteur gay Sir Ian McKellen a déclaré dans une interview qu’il est « tellement heureux » pour Elliot Page, qui a fait son coming out trans le 1er décembre dernier. Les deux acteurs ont partagé l’affiche dans X-Men : L’Affrontement final en 2006.

S’adressant à la star de la série La Chronique des Bridgerton Jonathan Bailey dans le magazine Attitude, Sir Ian McKellen a témoigné son soutien à Elliot Page. « Tout va mieux [lorsque vous faites votre coming out parce que vous avez confiance en vous] », explique-t-il.

Ian McKellen a partagé l’affiche avec Elliot Page dans X-Men : L’Affrontement final en 2006. Avec le recul, il ajoute qu’il est « tellement déçu » de ne pas avoir remarqué qu’Elliot, alors adolescent, avait « des difficultés à communiquer » parce qu’il n’avait pas fait son coming out.

Après un coming out, « vous vous améliorez en termes de relations, d’amis de toutes sortes, de famille, si vous avez de la chance. Et dans mon cas, je pense que dans tous les cas, votre jeu d’acteur est appelé à changer et à s’améliorer », précise Ian McKellen.

Militant LGBT+… depuis 1988

L’acteur est un militant des droits LGBT+ depuis de nombreuses années. Il a fait son coming out en 1988, en réponse à Section 28 de l’acte de gouvernement local promulgué par Margaret Thatcher, qui interdit de « promouvoir intentionnellement l’homosexualité ».

« Je me souviens qu’Elliot Page, dans l’un des X-Men, était assis aussi près que nous le sommes maintenant », témoigne Ian McKellen. « Et je devais parler quand il avait fini, et je ne pouvais pas entendre ce qu’il disait. Personne ne pouvait entendre ce qu’il disait ».

« Alors, j’ai dit : « Écoute, si tu ne peux pas parler, est-ce que cela te dérangerait, quand tu as fini de parler, de juste laisser tomber ta main pour que je sache quand tu as fini de parler ? »

« Et puis il a fait son coming out [gay] des années plus tard et soudain, vous ne pouviez pas l’empêcher de parler. Vous avez tout entendu », déclare Ian McKellen. « Et maintenant… il est Elliot. Et je suis tellement heureux pour Elliot. Et tellement déçu de moi-même que je n’ai pas détecté quelle était sa difficulté à communiquer ».