Elliot Page, la star de « Juno » et « Umbrella Academy », fait son coming out trans

L’association Glaad a aussi félicité l’acteur pour son coming out. « @TheElliotPage nous a donné des personnages fantastiques à l’écran et a été un ardent défenseur de toutes les personnes LGBTQ. Elliot sera désormais une source d’inspiration pour d’innombrables personnes trans et non binaires. Nous le célébrons. Toutes les personnes trans méritent d’être acceptées ».

.@TheElliotPage has given us fantastic characters on-screen, and has been an outspoken advocate for all LGBTQ people. Elliot will now be an inspiration to countless trans and non-binary people. We celebrate him. All trans people deserve to be accepted. https://t.co/Ba7HOBgU5G pic.twitter.com/qFR1qG4H6q

— GLAAD (@glaad) December 1, 2020