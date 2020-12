Raquelle et Katie : « Nous espérons que notre amour apporte joie et espoir à nos frères et sœurs queer qui ne sont pas encore mariées »

Raquelle et Katie se sont rencontrées sur une application de rencontres en 2018 dans une petite ville conservatrice de l’est du Texas. Elles se sont rapidement fréquentées puisqu’elle était toute les deux à l’université du Texas.

Impatience

Toutes deux fiancées auparavant, elle se sont fixées une règle selon laquelle elles devaient sortir ensemble depuis un an avant de se fiancer à nouveau. En mars 2019, Katie qui trépignait d’impatience craque et demande Raquelle en mariage au coin d’une calme petite salle de lecture d’une bibliothèque de New York lors d’un week-end romantique.

Raquelle et Katie avaient prévu à l’origine leur mariage en mai 2020 mais en raison de la pandémie de Covid-19, elles ont modifié leur plan en organisant un plus petit mariage avec 37 invité.e.s dans le parc national de Zion dans l’Utah. Le couple a organisé un mariage automnal en complète harmonie avec la nature.

« Une fois que tous nos invités étaient là et que la cérémonie a commencé, tout le monde a formé un cercle autour de nous. De manière totalement organique. C’était le geste le plus étonnant et le plus symbolique de ce qu’est le mariage, notre mariage et notre amour. Il s’agit de communauté, de soutien, d’inclusion, d’acceptation et d’amour. »

Entourées très chaleureusement de leurs proches, les deux amoureuses ont pu échanger leurs vœux. L’officier de mariage était une amie du couple qui a pris le temps de faire le déplacement pour les marier alors qu’elle était en pleine campagne politique pour occuper un siège au gouvernement du Texas.

« Être deux femmes mariées l’une à l’autre en 2020 ressemble à une rébellion politique et antipatriarcale. L’expérience lesbienne est particulièrement révolutionnaire car elle n’exige aucune inclusion du patriarcat. […] Nous espérons que notre amour apporte joie et espoir à nos frères et sœurs queer qui ne sont pas encore mariés et craignent que ce droit ne soit révoqué. Nous sommes avec vous, nous nous battons pour vous, et nous vaincrons. L’amour gagne toujours », a déclaré le couple au média Out.

Raquelle et Katie ont partagé les photos de leur mariage sur les réseaux sociaux et ont reçu énormément de félicitations et d’encouragements.

