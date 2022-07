Les 10 moments marquants de la carrière d’Ellen DeGeneres

Première apparition dans « The Tonight Show » de Johnny Carson

En 1986, Ellen DeGeneres fait sa première apparition dans The Tonight Show animé par Johnny Carson. Lors de cette première interview, elle devient la première humoriste femme à être invitée par le présentateur de l’émission à s’asseoir sur le célèbre canapé lors de sa première visite. Sa carrière d’humoriste est alors lancée.

Lancement de la sitcom « Ellen »

En mars 1994, ABC diffuse le premier épisode de sa nouvelle sitcom Ellen dont Ellen DeGeneres incarne le personnage principal. La jeune actrice joue le rôle d’Ellen Morgan, une libraire trentenaire qui partage son temps entre son travail, ses amis et sa famille.

Le coming-out le plus célèbre des Etats-Unis

En avril 1997, le personnage incarné par Ellen DeGeneres fait son coming out et devient ainsi le premier personnage lesbien dans une sitcom américaine.

L’épisode intitulé « The Puppy Episode » introduit pour la première fois la notion de « chapstick lesbian », qui désigne une catégorie de lesbiennes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories « lipstick lesbian » et « butch lesbian ».

A l’époque, ce coming-out suscite la controverse. Alors qu’une audience progressiste salue très largement l’épisode, une partie conservatrice de ses téléspectateurs choisissent de boycotter l’épisode. En Alabama, une filiale d’ABC ira même jusqu’à censurer l’épisode.

« Yep, I’m gay », la Une du Time

Dans la foulée de l’épisode, Ellen DeGeneres fait elle-même son coming out dans le magazine Time. « Oui, je suis gay », est affiché en une d’un des plus grands magazines du pays.

Présentation des Emmy Award

En 2001, elle est choisie pour animée la soirée des Emmy Awards, les Oscars du petit écran. Dans un contexte très particulier puisque la soirée est annulée deux fois suite aux attentats du 11 septembre. Une prestation suffisamment acclamée pour que deux années plus tard, en 2003, elle soit de nouveau choisie pour présenter la cérémonie.

Lancement de « The Ellen DeGeneres Show »

En 2003, la stand-uppeuse lance son propre talk-show, The Ellen DeGeneres Show. Diffusé sur NBC, le programme qui conjugue comédie, célébrités et jeux en tout genre connaît un succès foudroyant. A tel point qu’il ira jusqu’à concurrencer The Oprah Winfrey Show.

Doublage dans « Le monde de Nemo »

Egalement 2003, elle réalise le doublage de Dory dans le fameux dessin animé Finding Nemo. Elle réitéra d’ailleurs ce doublage treize ans plus tard, pour la sortie du deuxième volet du film à succès.

Médaille présidentielle de la Liberté

En novembre 2016, celle qui est devenue l’une des célébrités les plus appréciées du grand public, reçoit la médaille présidentielle de la Liberté décernée par le président Barack Obama à la Maison Blanche.



Bad-buzz

En mars 2020, plusieurs employé.es d’Ellen DeGeneres l’accusent sur les réseaux sociaux d’être une personne secrètement « méchante », avec une absence totale de bienveillance.

Au même moment, le média Buzzfeed publie une enquête sur l’environnement de travail toxique qui existerait dans son émission. Plusieurs salarié.es y dénoncent notamment des faits de harcèlement sexuel et de racisme. Des accusations qui fragilisent la reine du talk-show et qui accélèreront le déclin de The Ellen DeGeneres Show.

Fin de « The Ellen DeGeneres Show »

Le jeudi 26 mai 2022, la superstar du petit écran américain dit au revoir à ses fans lors de sa dernière émission du Ellen DeGeneres Show. Accompagnée de Jennifer Aniston qui avait été la première invitée de l’émission télévisée en 2003, Ellen DeGeneres clôt l’émission qui dura 19 années.

« J’espère que j’ai pu vous soulager de votre peine dans les mauvais jours. J’espère que j’ai pu vous inspirer pour rendre les gens heureux autour de vous et faire le bien dans ce monde », avait-elle déclaré avant de conclure : « J’espère que je vous ai permis d’être vous-même et que si quelqu’un est assez courageux pour vous dire qui il est, vous le soutiendrez. Merci d’avoir fait ce voyage avec moi. Je ressens votre amour et il est réciproque. Au revoir ».