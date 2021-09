« L'Amour est dans le pré » : Delphine, la candidate lesbienne, reçoit ses deux prétendantes chez elle

Très solaire, lumineuse et souriante, Delphine, la première candidate lesbienne de L’Amour est dans le pré, est déjà très appréciée des téléspectateur·rices et des internautes.

Après avoir choisi ses deux prétendantes lors du speed-dating de la semaine dernière, il est l’heure pour l’arboricultrice bio de 48 ans d’accueillir Christelle (auxiliaire de vie, 48 ans) et Ghislaine (conseillère bancaire, 44 ans) dans son exploitation qui se trouve dans le Tarn-et-Garonne.

Les deux prétendantes de Delphine sont déterminées à conquérir le cœur de Delphine et tous les moyens sont bons…

C’est Christelle qui est arrivée la première chez Delphine. Côté cœur, Christelle a connu deux histoires d’amour très chaotiques qui lui ont fait perdre confiance en elle. Mère d’un fils de 25 ans, Christelle a ensuite découvert son homosexualité. Elle recherche une personne qui sache aimer et être aimée. Avec le privilège d’arriver la première, Christelle a d’emblée tenté de retourner la tête de Delphine et lui a demandé pourquoi elle avait choisi l’autre prétendante.

« J’ai trouvé qu’elle se mettait beaucoup en avant, qu’elle avait besoin d’être vue. Il y a quelque chose qui m’a un peu interrogée sur elle. Je sais d’avance que je n’écraserais pas l’autre pour me mettre en avant », a expliqué Christelle.

C’est ensuite au tour de Ghislaine de faire son arrivée chez Delphine. Et c’est avec un très beau cadeau qu’elle gâte Delphine et tente de marquer des points. Le vélo est gravé de trois dates symboliques : la diffusion du portrait de l’agricultrice, du tournage du speed-dating et le jour d’arrivée des prétendantes.

Chacune à leur manière, les deux prétendantes on fait comprendre à Delphine qu’elles n’étaient pas là pour plaisanter. Durant les premiers instants partagés à trois sur l’exploitation de Delphine, Gislaine s’est mise beaucoup en avant en la draguant frontalement et en lançant des petites piques à sa concurrente…

Delphine, toujours souriante et positive, ne se laisse pas pour autant marcher sur les pieds et se sent très flattée d’être entourée des deux séductrices.

La suite au prochain épisode !