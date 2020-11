La pandémie n’a pas empêché ce couple gay de se marier

Jaime et Edward sont ensemble depuis 2012 et les deux amoureux se sont mariés le 4 octobre dernier. Le couple avait initialement prévu de célébrer la noce en avril dernier avec 160 invités, mais avec la pandémie de covid-19, le projet « mariage » a été compromis.

Ils ont dû reprogrammer leur union sous d’autres modalités. Ils ont été obligés de réduire le nombre d’invités qui est passé à 44. Heureusement, le couple a pensé à celles et ceux resté.e.s sur la touche : la cérémonie a été diffusée en streaming par visio.

Le lieu du mariage a également dû être repensé. Jaime et Edward avaient prévu de s’unir à l’Institut des États-Unis pour la Paix de Washington. Finalement, ils ont réuni leurs proches en extérieur, à l’Arboretum National des États-Unis à Washington. Un joli coup du destin car c’est là que les garçons ont eu leur première rencontre et qu’ils se sont fiancés. Ils en ont d’ailleurs profité pour réaliser une photo sur le banc qui a été le premier témoin de leur histoire d’amour !

Rien n’empêchera l’amour de gagner !

Depuis le début de leur relation, Jaime et Edward pensaient au mariage. marier Mais à l’époque le mariage pour tous n’était pas autorisé dans leurs états d’origines, la Géorgie et la Floride. Lorsque la Cour Suprême américaine a déclaré l’égalité du mariage pour tous en juin 2015, les deux amoureux se sont réjouis et ont pu enfin commencer à penser à leur union en toute légalité.

Aujourd’hui c’est chose faite, Jaime et Edward Oliva-Williams se sont dit « oui ».

« Le 4 octobre, nous nous sommes engagés à vivre les nombreuses années à venir à voix haute et avec fierté, et c’est comme un grand rappel au monde que rien n’empêchera l’amour de gagner. » a déclaré Edward au média Out.

Voici encore une belle preuve que l’amour gagne à chaque fois. Félicitations aux deux jeunes mariés qui ont partagé quelques instants de leur bonheur sur leurs comptes Instagram :

