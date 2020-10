ProudParent, la vidéo très émouvante de la célèbre marque de gâteaux Oreo

Le film s’intitule Proud Parent et fait partie de la campagne #ProudParent que la célèbre marque Oreo a lancé avec PFLAG (organisation américaine qui vise à réunir parents, familles et alliés pour les personnes LGBT+). Cette initiative vise à mettre en lumière l’impact que l’amour et l’acceptation de la famille peut avoir sur les jeunes LGBT+.

PFLAG a déclaré dans un communiqué :

« La plate-forme #ProudParent est notre partenariat avec OREO, qui vise à responsabiliser et à inspirer les parents, les familles et les alliés de s’exprimer avec un soutien public fort, car chaque fois qu’un parent soutient son enfant, ils inspirent les autres à faire de même et à faire du monde un endroit plus accueillant, plus affirmé et plus compatissant. »

Dans ce très beau court métrage, Jen, une jeune fille présente pour la première à sa famille Amy, sa petite amie. La jeune fille est accueillie chaleureusement par la famille à l’exception du père qui reste dans un premier temps sur la réserve. Le père est mal à l’aise face à la situation mais heureusement, au cours des évènements, son attitude change sincèrement et fini par faire preuve de beaucoup d’amour et de soutien pour sa fille et sa petite amie.

Pour l’occasion, Oreo a également produit une série limitée de 10 000 paquets de biscuits Oreo aux couleurs du drapeau rainbow. Mais pour l’avoir, il faut le mériter. Oreo demande une petite participation sur les réseaux sociaux :

« Partagez une photo de ce que signifie pour vous être un « allié ». Cela peut être vous et vos amis lors du défilé de la Pride de l’année dernière, de votre famille que vous soutient ou la façon dont vous faites preuve d’alliance pour les autres ! »

D’après le média LGBT+ Queerty.