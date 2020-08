La drag queen Chi Chi DeVayne meurt d'une pneumonie à 34 ans

Chi Chi DeVayne — de son vrai nom Zavion Davenport — est décédée jeudi 20 août des suites d’une pneumonie. La drag queen a participé à la huitième saison de RuPaul’s Drag Race et à la troisième saison de RuPaul’s Drag Race All Stars.

Chi Chi DeVayne avait récemment annoncé sur son compte Instagram qu’elle avait été admise à l’hôpital pour une insuffisance rénale. Hospitalisée pour la deuxième fois en deux mois, elle a finalement été diagnostiquée d’une pneumonie.

La drag queen avait expliqué en 2018 qu’elle souffrait de sclérodermie, une rare maladie auto-immune rare. Elle se caractérise principalement par le durcissement de la peau, peut provoquer des cicatrices et dans certains cas, peut entraîner des complications et mettre la vie en danger.

Dimanche 16 août, elle a demandé à ses fans de prier pour elle, dans une vidéo prise de son lit d’hôpital et postée dans sa story sur Instagram. Elle est décédée quatre jours plus tard.

La nouvelle a choqué tou.te.s ses fans et la communauté drag, qui ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Aquaria a publié une photo d’elles deux avec en commentaire : « Chi Chi était vraiment l’une des reines les plus solidaires. S’il vous plaît, gardez sa famille et ses amis dans vos pensées et essayez de travailler pour être le symbole de la gentillesse dont elle a été un exemple pour beaucoup. Nous t’aimons tous et tu vas nous manquer ». « S’il vous plaît, essayons de vivre notre vie plus comme Chi Chi, avec gentillesse, soin, excellence et humilité. Repose-toi bien, notre incroyable Reine ».

Cheryl Hole, qui a participé à RuPaul’s Drag Race UK, écrit : « Chi Chi Devayne était une telle lumière pendant sa saison et au-delà. Elle a toujours montré à quel point être humble, honnête et être vraiment vous-même vous mènera loin ! Elle était une VRAIE STAR et son héritage vivra pour toujours #RIPChiChiDevayne ».

RuPaul a publié un communiqué via le compte Twitter de l’émission. « J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de Chi Chi DeVayne. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu découvrir sa belle et gentille âme. Elle nous manquera beaucoup, mais ne sera jamais oubliée. Que son esprit généreux et aimant brille sur nous tous. Au nom de VH1, de World of Wonder et de la distribution et de l’équipe de RuPaul’s Drag Race, j’exprime ma plus profonde sympathie – de notre famille à la sienne ».

Un.e internaute a publié la vidéo du lip-sync de la huitième saison de RuPaul’s Drag Race entre Chi Chi DeVayne et Thorgy Thor sur « And I Am Telling You I’m Not Going » de Jennifer Hudson. « C’est ainsi que nous devrions tous nous souvenir de Chi Chi. En train de faire ce qu’elle aimait et fait de mieux. Rest in Power ».