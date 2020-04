L'incroyable histoire de l'« enfant Kinder », Alessandro Egger, devenu drag-queen

« Mes vidéos sont une gifle face à l’ignorance et à la superficialité. »

Depuis la prise du cliché, l’« enfant Kinder » a continué de mettre à profit son sourire et ses yeux bleus pour devenir un modèle pour Versace, Moschino et d’autres marques de sous-vêtements. Son compte Instagram comptabilise à présent pas moins de 90.000 abonné.e.s.

Il s’est également fait connaître grâce à un rôle dans la série The Band ou encore en participant en 2017 à la série Pékin Express (Italie) avec sa maman.

Au-delà de sa carrière, Alessandro se réinvente pendant la période du confinement pour devenir Alexandra. Le beau garçon de 29 ans hétéro et fiancé à un mannequin était déjà familier avec les vêtements féminins et le maquillage auxquels il a eu recours pour diverses performances. C’est donc avec beaucoup de naturel et d’amusement qu’il incarne son nouveau personnage, une drag-queen. Ses vidéos sont devenues célèbres en grande partie grâce au célèbre influenceur Tommaso Zorzi a-t-il déclaré au FQ Magazine.

« Comment ma copine a-t-elle réagi ? Elle m’a soutenu. En fait, elle m’a aussi aidé à me maquiller. »

« Pour bien connaître une femme, il faut s’identifier au personnage. Je dois dire que c’est formidable de pouvoir explorer de nouvelles choses. Tout a commencé sans le planifier, mais je me suis immédiatement bien aligné avec ce personnage. »

Il a tout de suite obtenu le soutien de ses amis, des membres de sa famille et de sa petite amie : « C’est une façon d’exprimer une autre partie de moi. Comment ma copine a-t-elle réagi ? Elle m’a soutenu. En fait, elle m’a aussi aidé à me maquiller. »

Ses vidéos ont également aidé de nombreuses personnes : « Maintenant, les compagnes et les épouses d’hommes qui s’habillent en femmes m’écrivent. »