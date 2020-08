Découvrez la réponse de la BBC aux critiques d'un baiser lesbien dans une série pour ados

Mercredi 22 juillet, la BBC a diffusé un épisode de sa série pour ados The Next Step, dans lequel deux personnages féminins s’embrassent. Cela a engendré plus d’une centaine de plaintes de téléspectateur.trice.s, qui se sont insurgé.e.s du baiser lesbien.

The Next Step est un drame canadien qui suit les membres d’un studio de danse. Dans l’épisode, les danseuses Jude (Molly Sanders) et Cleo (Dani Verago) chorégraphient un duo et se rendent compte que leurs sentiments l’une pour l’autre ne sont pas purement platoniques.

Forte lesbophobie

En réponse aux plaintes teintées d’une forte lesbophobie, la BBC a publié un communiqué. « La décision d’inclure ce moment, dans le cadre d’un scénario plus long tout au long de la septième saison, qui a suivi le développement d’une relation amoureuse entre deux des personnages, Jude et Cleo, a été prise avec beaucoup de soin et avec beaucoup de considération, et est survenue après que CBBC et Boatrocker (la société de production qui réalise l’émission) aient reconnu que la série pouvait et devait faire plus pour refléter la vie des jeunes LGBTQ+. C ‘est une partie importante de notre mission qui consiste à faire en sorte que chaque enfant se sente à sa place, qu’il soit en sécurité et qu’il puisse être ce qu’il veut être ».

La BBC défend un baiser lesbien dans une série pour ados

« Nous pensons que le scénario et le baiser ont été traités avec sensibilité et sans sensationnalisme, à la suite de la description de la relation en développement entre Jude et Cleo et j’ai peur que nous ne soyons pas d’accord pour dire que c’était inapproprié pour l’âge du public — CBBC dépeint régulièrement des jeunes hétérosexuels qui sortent ensemble, tombent amoureux et s’embrassent, et c’est un moyen important de montrer aux enfants à quoi ressemblent des relations respectueuses, gentilles et aimantes », écrit la chaîne.

« À Children’s BBC, nous sommes fiers de refléter tous les aspects de la vie des enfants »

« Les relations homosexuelles ont déjà figuré dans d’autres émissions de CBBC telles que Jamie Johnson, 4 O Clock Club, Dixie et Marrying Mum and Dad, et (contrairement à ce qui a été rapporté dans la presse à propos de The Next Step) le premier baiser de même sexe sur CBBC était en fait dans Byker Grove, il y a de nombreuses années. Ce moment dans The Next Step n’est qu’une histoire parmi une myriade de voix et d’expériences à travers notre production ».

Si de nombreuses personnes ont félicité la BBC pour sa réponse, d’autres sont restées sceptiques.

En juillet, la BBC a discrètement retiré trois associations sur les droits des personnes trans — Mermaids, GIRES et le Gender Trust — de ses pages d’information sur « Les questions LGBT » et « Identité de genre : soutien et information » sur son site internet.

