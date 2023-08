Paloma, la gagnante de « Drag Race France », fait ses premiers pas sur TF1 dans « Balthazar »

Devenir reine de la première saison de « Drag Race France » ne lui a vraisemblablement pas suffit. Paloma, alias Hugo Bardin, s’est lancé dans un nouveau défi : conquérir les cœurs des fans de Balthazar, la série phare de TF1. Alors que celle-ci entamait hier soir, jeudi 19 janvier, sa cinquième et dernière saison, notre drag queen cinéphile préférée a pu faire ses premiers pas à la télé aux côtés de Tomer Sisley, acteur du personnage qui prête son nom à la série.

Policier en cavale cherchant à prouver son innocence, Balthazar se cache à Marrakech le temps que son affaire se tasse. Avec lui, son amie et futur-babysitteuse Paloma qui, en drag ou en civil, l’accompagne et le rassure. « C’était ça qui m’a tout de suite séduit, c’est pas le sujet du personnage d’être une drag queen. C’est une drag queen, l’ami de Balthazar, et la nounou de sa fille. C’est un bond énorme », explique Paloma, invitée avec Tomer Sisley sur le plateau de Quotidien. Si Paloma n’apparaît que quelques fois dans ce premier épisode, son rôle devrait devenir de plus en plus récurrent à mesure que les épisodes défileront.

« C’était incroyable, incroyable. Quand Hugo m’a transformé en drag, c’était une expérience inoubliable. Si on vous transforme votre aspect extérieur, ça transforme aussi ce que vous ressentez à l’intérieur. Et ça fait du bien, de temps en temps, de voir vivre les choses sous un autre angle », déclarait par la même occasion Tomer Sisley, presque ému, à propos d’une scène du premier épisode où il apparaît en drag pour passer incognito en France. Comme eux, on peut se réjouir que l’art du drag soit mis en avant, même brièvement, sur la première chaîne d’Europe dans une série qui réunit près de six millions de téléspectateurs.

Un honneur qui lui revient de droit, puisque cet été, Paloma s’était distinguée dans « Drag Race France » par ses looks référencés et sa cinéphilie accrue. Elle a dévoilé après la compétition son court-métrage (Paloma, disponible gratuitement sur FranceTVslash jusqu’au 25 janvier) et le clip de sa première chanson, Love l’artère.