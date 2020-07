Jake et Hannah Graf, ce couple d’activistes trans, mariés depuis deux ans, a accueilli son premier enfant en avril. C’est une petite fille nommée Millie qui est venue au monde au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Pour le magazine Attitude, Jake Graf revient sur son parcours de vie.

« En grandissant, je n’avais aucune compréhension réelle de ce que j’étais ou pourquoi je me sentais si étranger dans mon propre corps, mais j’étais assez sûr que je ne trouverais jamais l’amour, ni ne me marierais, et je n’ai certainement jamais pensé que je pourrais être père. »

Jake a commencé sa transition à l’âge de 28 ans et avait décidé à cette période là de faire congeler ses ovocytes afin de ne pas se fermer la porte d’être un jour père. D’après son souvenir, il semblerait que la clinique qui s’est occupé de ça « n’avait jamais traité une demander venant de “ quelqu’un comme lui ”. »

« Ils ne savaient pas si le traitement fonctionnerait, pas de statistiques ni de preuves anecdotiques d’un homme trans récoltant et stockant des ovocytes, mais ils ont gentiment accepté, à un coût considérable, d’essayer l’opération. » se souvient Jake Graf

Jake Graf a épousé l’ancienne ingénieure de l’armée britannique et collègue militante trans, la capitaine Hannah Winterbourne. Ils ont décidé ensemble de franchir le pas et de devenir parents avec une testatrice pour autrui.

« Après une longue attente, nous avons été présentés à la National Fertility Society, qui, à notre grande surprise, nous a informés qu’ils avaient une mère porteuse qui envisageait de porter notre enfant », a expliqué Jake Graf dans le documentaire Our Baby : A Modern Miracle qui a été diffusé récemment sur Channel 4.

Depuis sa venue au monde, leur bébé de trois mois se porte à merveille et est en très bonne santé. Jake et Hannah Graf espèrent que leur histoire pourra servir de message d’espoir aux autres personnes LGBT+ vis-à-vis de la parentalité.

« Il y a un an, je n’aurai jamais pensé une seconde que je serais maintenant papa, alors à tous ces autres parents qui ne sont pas encore tout à fait dans cette situation, nous leur disons de ne jamais perdre l’espoir. »