Les activistes trans Jake Graf et Hannah Winterbourne sont parents

Relayé par le média LGBT+ Queerty, la bonne nouvelle a été annoncé par Jake Graf sur Twitter :

« Elle est là ! Notre mère porteuse étonnante a mis au monde notre fille à 5h30 du matin mardi matin. Nous ne pourrions pas être plus heureux ni plus reconnaissants. »

She’s here ! ! 🥳❤️👶🏻 Our amazing surrogate brought our daughter into the world at 5:30am Tuesday morning. We couldn’t be happier nor more grateful.🙏🏼@hannahw253 pic.twitter.com/GWDLZNVubq — Jake Graf (@JakeGraf1) April 16, 2020

Depuis 2017, le couple avait annoncé leur envie d’avoir des enfants via une maternité spécialisé en GPA. Et bien désormais, c’est chose faite.

Avec la pandémie du Covid-19, Jake Graf et Hannah Winterbourne avaient exprimé leur inquiétude car la date d’accouchement était imminente. Heureusement, leur petite fille n’a subi aucune complication et est née en bonne santé.

Jake Graf est connu en tant qu’acteur, écrivain et réalisateur. Il a réalisé notamment les courts métrages Brace, Chance et Dusk, qui traitent des questions de la vie queer et de la transidentité. Son travail a attiré l’attention de l’industrie du cinéma hollywoodien et il a travaillé en tant que consultant sur le film The Danish Girl et comme acteur dans le film Colette. En 2018, il a épousé Hannah Winterbourne, la femme trans la plus gradée de l’armée britannique.