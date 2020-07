Vikas Gupta, Låpsley, Pearl Mackie : et de trois coming out bis !

Aujourd’hui, voici le coming out bi de trois personnalités : Vikas Gupta (producteur, scénariste et star de la télé-réalité indien), Låpsley (compositrice et interprète britannique) et Pearl Mackie (actrice et chanteuse britannique).

Vikas Gupta

Le producteur, scénariste et star de la télé-réalité indien Vikas Gupta a fait son coming out bi sur les réseaux sociaux et a parlé des réactions négatives auxquelles il a dû faire face, y compris de la part de sa famille.

« Me voici, comment je suis, debout. Et je ne serai pas victime d’intimidation ou de chantage pour ce que Dieu m’a fait. Cela a été des années de torture et d’humiliation de devoir cacher mes émotions, mais cela ne m’a pas empêché d’être un bon être humain qui évolue constamment. J’ai fait des erreurs et je vais continuer à le faire mais j’apprends et je ne les répète pas », a déclaré Vikas Gupta sur Instagram.

Vikas Gupta a dû surmonter de nombreuses méchancetés et de réactions négatives qu’il a reçu de ses collaborateurs, ami.e.s et famille.

« Quant à ma maman, je t’aime même si tu ne m’aimes plus. Mes frères et sœurs à qui j’ai tant fait honte, vous voir me fait gonfler de fierté. Et mes amis qui ne me trouvent plus cool et sympa, merci d’être d’avoir été gentil avec moi à l’époque. »

Alors que Vikas Gupta a perdu beaucoup de sa famille et de ses ami.e.s, il a voulu remercier l’acteur Karan Kundra qui est toujours resté à ses coté et l’a beaucoup soutenu dans toutes ses actions.

Plus tard, dans un post Twitter plus court, Vikas Gupta a publié un message plus positif : « Salut. Je voulais juste vous faire savoir un petit détail sur moi. Je tombe amoureux de l’humain quel que soit son sexe. Avec #Pride, je suis bisexuel, Vikas Gupta. Plus de chantage ou d’intimidation. »

Låpsley

L’autrice, compositrice et interprète britannique Låpsley a abordé publiquement sa sexualité pour la première sur Instagram. Låpsley est surtout connue pour son premier album studio acclamé par la critique, Long Way Home et pour son deuxième, Through Water, sorti cette année.

« Ma sexualité est quelque chose que j’ai du mal à comprendre et à accepter depuis mon adolescence. À travers un mélange de traumatismes pendant l’adolescence, de la culture locale et de moments d’intimidation, j’ai associé tout ce qui concernait mon comportement sexuel et mon identité sexuelle à une honte. Même si mes amis proches et ma famille étaient au courant. »

Aujourd’hui, Låpsley est fière de s’identifier comme une femme bie. À la suite de son coming out, l’artiste a reçu énormément de soutien de la part d’autres artistes et de ses fans.

Pearl Mackie

L’actrice, chanteuse et danseuse britannique Pearl Mackie a fait son coming out bi. Principalement connue pour son rôle de Bill Potts dans la série de sience fiction Doctor Who, elle à posté sur Instagram un montage photo d’elle avec un coussin rainbow en forme de cœur.

« Fière d’être bisexuelle. Fière d’être noire. Fière de tous mes frères et sœurs LGBT+ et de tous les autres. Nous comptons. Tu comptes. Un grand amour et un grand respect. Bonne Pride à tous ! », a déclaré l’actrice suivi des hashtags #pridemonth, #blacklivesmatter et #allblacklivesmatter.

Pearl Mackie a été inondé de messages de soutien de la part de ses fans y compris LGBT+.

« Comme si je n’aimais pas suffisamment Bill Potts déjà, savoir qu’elle était jouée par une actrice LGBT+ me rend tellement heureuse ! », a déclaré une admiratrice.

