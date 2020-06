Régulièrement sur Komitid, nous suivons l’actualité des coming out, ces sorties du placard pour les personnes LGBT+. Parce que c’est important pour la visibilité.

Aujourd’hui voici le coming out lesbien de trois actrices : Nikki Blonsky (Hairspray), Taylor Schilling (Orange is a New Black) et Eleanor Tiernan (comédienne et humoriste irlandaise).

Nikki Blonsky

Dans une vidéo TikTok, l’actrice Nikki Blonsky, qui a joué dans la version de 2007 de la comédie musicale Hairspray, s’est filmée dans son jardin en train de danser joyeusement sur la chanson I’m Coming Out de Diana Ross avec la légende suivante :

« Hi, it’s Nikki Blonsky from the movie I’m Gay ! #pride #imcomingout #hairspray »

L’actrice n’avait jamais parlé auparavant de son orientation sexuelle. Son coming out est complètement à son image, joyeux, frais et dynamique.

Regardez :

Taylor Schilling

a décidé de s’exprimer sur sa sexualité. Taylor Schilling, une des actrices star de la série Orange is a new Black a choisi de faire son coming out via sa story Instagram, dimanche 28 juin.

On a pu voir un cliché de l’actrice et de sa compagne, l’artiste Emily Ritz, s’enlaçant tendrement. Un texte accompagnait la photo : « Je ne peux pas être plus fière qu’à tes côtés. » En voilà une belle façon d’exprimer son amour pour sa compagne.

HAPPY PRIDE TO TAYLOR SCHILLING AND HER GF pic.twitter.com/F945YsPz8w — lauren phoebe bridgers’ vegetable (@haenelswift) June 28, 2020

L’actrice avait toujours évité de répondre aux questions sur son orientation sexuelle. Aujourd’hui, elle assume pleinement son histoire d’amour. Les deux femmes se sont rencontrées par le biais d’amis en commun et seraient en couple depuis la fin de l’année 2019.

Eleanor Tiernan

C’est durant une interview pour un podcast ( « Insane in Fem Brain ») que la comédienne et humoriste irlandaise Eleanor Tiernan a fait son coming out. Elle en a profiteé pour féliciter le présentateur Philip Schofield, qui avait fait son coming out quelque temps auparavant. C’est d’ailleurs ce qui a conduit Eleanor Tiernan à faire le sien. Elle expliqué lors de son interview qu’elle a réalisé qu’il était temps de sortir du placard. Elle a commencé, il y a quelques mois, à en parler à sa famille et ses amis.

« J’ai fait mon coming out en février, je crois. Il n’y a pas de moment précis pour faire ça, mais j’ai eu l’impression que c’était le moment. J’ai commencé ce processus en reconnaissant le fait que j’étais lesbienne. Je partage et inclus les gens de mon entourage dans ma vie, en vivant ma vie de lesbienne. C’est super ! »

Eleanor Tiernan a expliqué pourquoi elle n’en avait pas parlé avant :

« Vous essayez de vous protéger en faisant cela, mais en fin de compte, je suppose que c’est comme mettre un poids sur une structure qu’elle ne peut pas supporter, ou qu’elle n’est pas conçue pour supporter. »

La comédienne a reçu beaucoup de compliments et d’encouragements à la suite de son coming out.

Voici le tweet qui a suivi la diffusion du podcast :