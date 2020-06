Les enfants sont toujours imprévisibles, surtout lorsqu’ils se retrouvent dans une situation qu’ils ne comprennent pas forcément.

Brandi et Tabby inaugurent leur maison en sautant du haut des marches de leur perron mains dans la main sous une pluie de confettis. Une fois au sol, Tabby s’agenouille devant Brandi et sort de sa poche une bague de fiançailles et demande en mariage Brandi.

C’est une copine qui filme la scène accompagnée de son enfant. Il intervient malencontreusement une première fois sur la vidéo en voulant attraper les confettis. Sa mère le rappelle à l’ordre et lui demande de sortir du cadre de la caméra, mais au moment où Tabby sort la bague de sa poche… l’enfant décidément très curieux, réapparaît dans le champ de la caméra pour observer la bague de plus près. Sa mère excédée lui attrape brusquement le bras et le sort du cadre.

Le résultat est aussi drôle qu’émouvant, regardez :

La vidéo a très vite fait le tour de la toile et a été visionnée plus de sept millions de fois sur TikTok et près de 10 millions sur Twitter.

D’apres le média LGBT+ Out, les deux futures mariées se sont rencontrées en 2016 lors d’une retraite religieuse. Face au buzz de leur fiançailles, le couple a été submergé de commentaires en ce week-end de Pride.