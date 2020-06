Vous ne pouvez pas manifester ? Et bien votez !

Mai, juin et juillet sont en France une période qui donne l’occasion pour les personnes LGBT+ de défiler dans les rues pour faire entendre leurs voix, leurs revendications et aussi pour montrer l’importance de la fierté.

Cette année ces voix militantes et activistes, et les associations, n’ont pu s’exprimer en raison de la crise sanitaire. Beaucoup sont montrer leur solidarité et ont dû s’occuper des plus démuni.e.s dans la communauté LGBT+.

Samedi 27 juin devait avoir lieu la traditionnelle Marche des fiertés à Paris. Chaque année depuis plusieurs décennies, c’est devenue une des manifestations les plus massives à battre le pavé parisien. Chaque année elle permet de faire pression sur les politiques. En 2020, le moment est important car la loi sur l’ouverture de la PMA n’est toujours pas votée et de nombreux chantiers sur la route de l’égalité sont à l’arrêt.

Dimanche 28 juin a lieu un moment important de la vie démocratique avec l’élection municipale avec le second tour des élections municipales.

A défaut de pouvoir marcher et de manifester dans la rue, les personnes LGBT+ peuvent choisir quel.le candidate correspond le mieux à ses attentes en matière de droits et d’actions en faveur des minorités et pour des mesures d’égalité et de progrès. Certes, ces dernières années, de plus en plus de municipalités se disent LGBT-friendly. Et si pour certaines, cela se limite à de l’affichage, et qu’elles n’échappent pas alors aux accusations de pinkwashing, une politique volontariste peut exister et peut changer les choses.

Dans notre enquête réalisée en mars dernier dans près de vingt villes métropolitaines, nous avions pu montrer les réalisations (ou non) des équipes alors en place depuis six ans.

Dans aucune de ces villes (dont Paris, Lyon, Bordeaux, Le Mans ou encore Strasbourg), le premier tour n’a permis d’élire une équipe municipale. Les jeux sont donc ouverts !