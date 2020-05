Making-of des « Garçons bleus », de Francisco Bianchi

Komitid a assisté à une séance des « Garçons bleus ». « Les Garçons bleus », ce sont 12 portraits pour une série documentaire animée qui met en valeur la diversité des corps masculins cis et trans et les histoires que ces personnalités singulières ont à raconter. Une série réalisée par l'artiste Francisco Bianchi.

Plus d'infos sur la page Facebook : https://www.facebook.com/lesgarconsbleus12portraits/