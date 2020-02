Disney + annule la diffusion de la série inspirée du film « Love, Simon », jugée peu adaptée à la charte familiale

L’histoire commence en 2015 avec la sortie du roman de Becky Albertalli qui a été fortement plébiscité par les ados : Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens. C’est l’histoire d’un lycéen américain encore dans le placard qui s’éprend virtuellement de Blue, un autre gay de son lycée qui lui cache son identité. La Fox a ensuite acheté les droits du livre pour en faire une adaptation cinématographique nommé Love, Simon.

La sortie du film en 2018 a tout de suite été un évènement pour la communauté LGBT+. Le film a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a bénéficié de l’engagement de nombreuses stars. C’est la recette du teen-movie idéal avec comme personnage principale un adolescent gay en quête de découvertes.

Disney + qui avait commandé une adaptation série du film Love, Simon fait machine arrière et juge que le contenu de la série Love, Vicor n’est pas « adapté aux familles ». La série sera donc diffusée à partir du mois de juin sur la plateforme de streaming Hulu (qui appartient au groupe Disney).

Love, Victor suivra l’histoire de Victor un jeune homme qui vient d’emménager en ville et qui se retrouve affecté dans le lycée Creekwood (la même que dans le film original). Il sera confronté à différentes problématiques : son coming out, ses problèmes familiaux, l’adaptation à un nouvel environnement et toutes les premières fois qu’un adolescent peut rencontrer… sexe, drogue et alcool.

D’après le média LGBT+ Out, les dirigeant de Disney+ ont trouvé finalement que la série était « trop osé » car l’intrigue comporte de la drogue, de la sexualité et des personnages racisés. Le contenu est donc, à leurs yeux, inapproprié pour un public familial.

Selon le média LGBT+ GayTimes, Hilary Duff a laissé entendre sur les réseaux sociaux que la suite de série Lizzie McGuire, dont elle a été l’héroïne principale, a subi le même sort. Disney + a refusé l’éventuelle diffusion de la série en raison du contenu du scenario qui n’est pas adapté à une cible familiale.

Coup de chance pour Hulu, la plateforme de streaming est très enthousiaste à l’idée de récupérer la série pour la diffusée à partir du mois de juin. Il semblerait même qu’une deuxième saison soit déjà dans les tuyaux.

L’acteur Michael Cimono interprètera le rôle de Victor, Nick Robinson qui interprétait Simon dans le film original sera le narrateur et le producteur exécutif de la série. Le scénario de la série, comme celui du film, a été écrit par Elizabeth Berger et Isac Aptaker.