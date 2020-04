C’est l’histoire d’Aaron, 34 ans, et de Reed, 25 ans. Selon le média LGBT+ PinkNews, ils ont fait connaissance sur Instagram. Après quelques likes de photos et des messages envoyés en privé, tous les deux sembles très attirés l’un par l’autre. Seule ombre au tableau : Reed vit à Cardiff et Aaron à Londres. Pas si simple pour se rencontrer.

Malgré cela, ils ont affronté la distance pour se voir en vrai. Ils ont énormément parlé afin de mieux faire connaissance. Et un beau jour, Reed s’est vu proposer un emploi à Londres. Coup de chance pour les futurs amoureux ! Reed a vite déménagé à Londres. Mais vu qu’il connaissait à peine Aaron, il n’a pas voulu s’emballer et il a pris sa propre chambre dans une colocation.

Et là, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 est arrivée. Un jour, alors qu’il est chez Aaron, Reed apprend que son colocataire a été en contact avec une personne suspectée d’être infectée par le Covid-19. Prudents, les deux garçons pensent qu’il vaut mieux que Reed reste chez Aaron quelques jours.

« Il est resté quelques jours par prévention et voir comment cela allait évoluer. Et puis, pendant cette période, le confinement a été annoncé et il était tout simplement logique qu’il reste jusqu’à ce que Boris Johnson nous dise le contraire. » a déclaré Aaron.

Un couple est né

Depuis, les deux garçons vivent un vrai conte de fées. Alors qu’ils ne s’étaient pas rencontrés plus de cinq fois auparavant, ces trois semaines de confinement ont consolidé leur attirance. Ils se considèrent aujourd’hui officiellement comme un couple.

« Lorsque vous êtes soudainement enfermés dans une maison avec quelqu’un 24 heures sur 24, cela accélère définitivement la phase où l’on apprend à se connaître. Heureusement, nous ne nous gênons pas trop et nous avons encore beaucoup de choses à nous dire », explique Aaron.

« Être soudainement contraints à l’isolement a certainement accéléré les choses. C’est très agréable d’apprendre à connaître quelqu’un sans être distrait par d’autres choses », confie Reed.

Les deux garçons ont beaucoup appris l’un sur l’autre et vivent désormais une véritable histoire d’amour. Aaron a même présenté Reed à sa mère lors d’un apéro en visio. Les deux amoureux attendent avec impatience le déconfinement pour pouvoir partager leur bonheur avec leurs familles et leurs ami.e.s.