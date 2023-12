« Le Forum en folie » : une pépite camp signée Sondheim au Lido2 Paris !

Le Lido2, scintillant de mille feux après un relooking du sol au plafond (mais il reste les boules à facette), accueille la comédie la plus drôle de Stephen Sondheim, Le Forum en folie (dont le titre original est A Funny Thing Happened on the Way to The Forum). J’imagine que si vous êtes fan de celui que le New York Times nommait le dieu de Broadway, vous ne pensez pas immédiatement à accoler “drôle” et “Sondheim”. Celui qui cite plus volontiers Tchekhov que Feydeau et qui a créé des œuvres musicales cultes dont A Little Night Music, Company ou plus près de nous Into the Woods et Passion est plutôt célèbre pour ses spectacles qui misent sur l’intelligence du public.

Pas étonnant qu’il avouait ne pas être particulièrement fier de son Forum en folie, créé en 1962 sur Broadway, la première comédie musicale pour laquelle il a pourtant écrit les lyrics et la musique (il avait notamment signé les paroles de West Side Story quelques années auparavant).

Interrogé il y a quelques années par Laurent Valière pour son émission 42e Rue, il expliquait qu’il avait écrit une musique peut-être trop sophistiquée pour cette histoire qui a tout d’une farce matinée d’un humour parfois potache, limite vulgaire, bien loin des oeuvres sophistiquées qui ont fait sa réputation. A Funny Thing est son plus grand succès à Broadway (avec 964 performances) et fut récompensé par plusieurs Tony Awards.

Mais aujourd’hui, c’est bien ce mélange des genres qui rend le spectacle si réjouissant. Si l’histoire, inspirée des comédies de l’auteur romain de l’Antiquité Plaute (plus d’infos ici), est presque secondaire, elle donne lieu à des situations hilarantes et les mélodies de Sondheim se révèlent souvent audacieuses, notamment dans les airs chorale et les jeux de mots brillants. Parfois, ce qui est rare chez Sondheim, certaines chansons sont comme le disent les Américain·es « hummable », qu’on pourrait traduire par « fredonnable ». A commencer par l’irrésistible air d’ouverture, Comedy Tonight. Ici dans la version du film de Richard Lester en 1966.

On retrouve aussi dans A Funny Thing des personnages féminins hautes en couleur et en particulier Domina (interprétée par Valerie Gabail). Son air That Dirty Old Man préfigure d’autres airs de femmes au bord de la crise de nerfs comme le déjanté Getting Married Today dans Company.

Le rôle principal, Pseudolus, l’esclave qui va tout faire pour gagner sa liberté, est malicieusement interprété par l’acteur britannique Rufus Hound.

Mention spéciale à John Owen-Jones, qui dans le rôle du Miles Gloriosus, donne dans la démesure, avec une emphase digne des grandes tragédies du théâtre classique… revues et très corrigées. De là à y voir une critique des autocrates autoritaires du moment…

Comme dans toute farce ou vaudeville qui se respecte, il y a dans Le Forum en folie beaucoup de portes qui claquent, des amants pas très malins, des femmes plus futées qu’elles n’en ont l’air et beaucoup de rythme, du travestissement, des quiproquos, des retournements de situation.

A cet égard, le deuxième acte, qui dans d’autres œuvres de Sondheim a pu paraître un peu faible aux yeux des spécialistes, est au contraire ici parfaitement maîtrisé, avec une accélération de l’intrigue. Dans une mise en scène nerveuse signée Cal McCrystal, A Funny Thing propose une version finalement assez queer et décalée de cette œuvre potache et attachante. Le « tableau des fleurs » est à ce titre un sommet kitsch et camp particulièrement réussi.

« Le Forum en folie », jusqu’au 4 février 2024, au Lido2 Paris.

Musique et lyrics : Stephen Sondheim

Livret : Burt Shevelove et Larry Gelbart

Produit à l’origine sur Broadway par Harold S. Prince. Plus d’infos ici.