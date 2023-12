Nizar, 24 ans : « J'utilise la PrEP à la demande ou des capotes ! »

Nizar est séronégatif. Il prend la PrEP (prophylaxie pré-exposition) mais reste fidèle aussi au préservatif selon les occasions. Il nous explique comment il arrive à marier ces deux types de protections et combien il se sent libre sexuellement.

« Je suis sous PrEP depuis maintenant six mois. J’ai attendu longtemps avant de franchir le pas. C’est mon médecin traitant qui me l’a proposé : je venais d’attraper une infection sexuellement transmissible (IST). Il m’a expliqué que si on pouvait facilement soigner cette IST, on ne guérissait pas du VIH. Ca m’a fait réfléchir. J’ai commencé à lire et à me renseigner. Et puis, peu de temps après, sur une application de rencontre, j’ai rencontré un mec intéressant qui me plaisait beaucoup. Au moment d’échanger pour se voir, il m’a dit qu’avec lui, ce serait sans capote. J’ai alors décliné son invitation. J’étais tellement déçu que j’ai pris immédiatement rendez-vous chez mon médecin pour “passer sous PrEP”. Je la prends “à la demande”, quand je sais que je vais avoir un plan. Je ne me considère pas comme quelqu’un qui a une activité sexuelle intense. Donc, ce rythme de prise du traitement me va bien… Même si la PrEP a changé ma vie sexuelle, je n’utilise pas ce type de prévention à chaque fois. Il m’arrive aussi de garder la capote… Je n’ai pas de règles. Et c’est ce qui me plait vraiment : la PrEP, c’est comme je veux et quand je veux ! »

La PrEP, avec le préservatif, c’est possible…

Comme Nizar, si vous êtes un homme (trans ou cis) ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), vous pouvez continuer à utiliser le préservatif en plus de la PrEP. La PrEP s’inscrit dans une prévention combinée : aucun moyen de prévention contre le VIH ne s’oppose à l’autre et aucune décision n’est définitive. Elle participe d’un choix personnel : le vôtre. On imagine trop souvent que la personne sous PrEP n’utilise que la PrEP comme moyen de prévention. Dans la réalité, la PrEP s’associe très bien avec le préservatif. Elle vous permet d’adapter votre prévention à vos envies et à la situation. Si vous décidez d’abandonner un moment la PrEP, il vous suffira de respecter les schémas de prise du traitement quand vous aurez décidé d’y revenir. C’est assez simple d’alterner PrEP et capote quand on a intégré la façon de prendre la PrEP. Et d’utiliser les deux en même temps pour une protection optimale contre le VIH et les autres IST. Bien sûr, si pour une raison particulière, vous avez des doutes sur les périodes d’effets de la PrEP (vacances, traitement oublié, ou trou de mémoire tout simplement), optez pour le préservatif le temps que tout revienne en ordre avec la PrEP.

La PrEP, c’est où on veut…

Nizar est allé chez son médecin traitant pour démarrer la PrEP. Tous les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (trans ou cis) séronégatifs peuvent se voir prescrire la PrEP, à condition de consulter un service de maladies infectieuses dans un hôpital, de se rendre dans un centre communautaire, un CeGIDD ou de prendre tout simplement rendez-vous auprès d’un médecin généraliste, comme Nizar. En France, la prescription de la PrEP est prise en charge par la Sécurité Sociale. Si vous êtes bénéficiaire de l’aide médicale d’état (AME), vous pouvez avoir accès sans avance de frais à la PrEP. Si vous ne voulez pas aller chez votre médecin traitant, vous pouvez contacter l’association Aides à prep[at]aides.org qui se chargera de vous communiquer les coordonnées d’un médecin prescripteur.

Les hommes (trans ou cis) ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, qui n’ont pas de couverture sociale, peuvent se rapprocher d’un CeGIDD pour la prescription de la PrEP. Les centres vous prennent alors en charge et vous délivrent la PrEP gratuitement. Vous pouvez trouver les adresses du CeGIDD le plus proche de chez vous sur https://www.sexosafe.fr/services/service-annuaire

Plus d’infos sur la PrEP sur Sexosafe