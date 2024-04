Chants homophobes : le match PSG-OM « aurait dû être arrêté » selon la ministre des Sports

Le match opposant le PSG à l’OM dimanche en Ligue 1 aurait dû être arrêté en raison des chants homophobes contre le club marseillais, a estimé jeudi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

« On aurait dû arrêter ce match. Je pense que le protocole d’arrêt des matches en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça… Oui c’est nécessaire, cela s’est fait dans le passé en 2018 et 2019, cela se fait beaucoup moins depuis un certain temps. Je pense que c’est l’un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change », a affirmé la ministre en marge d’une visite à l’Arcom, le régulateur des médias.

“De la même manière que nous avons fait évoluer notre arsenal juridique et de la même manière que nous incitons toutes les instances à prendre toutes leurs responsabilités et y compris les associations des supporters pour que elles-mêmes nous aident dans cette direction”, a-t-elle ajouté.

Mme Oudéa-Castéra a précisé qu’elle rencontrerait lundi “certaines de ces associations” afin d’ examiner les moyens nécessaires pour que “ces situations ne se reproduisent pas”.

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, Olivier Klein, avait relayé au lendemain du match une vidéo d’une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l’encontre des joueurs de l’équipe marseillaise, se disant “très choqué” et réclamant des “sanctions”.

Le PSG avait affirmé que le club “condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société”.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a par ailleurs convoqué mercredi le Paris SG et ses joueurs Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa, filmés en train d’entonner un chant insultant envers les Marseillais lors de la célébration de groupe dimanche soir devant la tribune Auteuil, après leur victoire 4-0 dans ce “classique” du football français.