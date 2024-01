Eric Zemmour condamné pour injure homophobe

L’ancien candidat à la présidentielle et polémiste Eric Zemmour a été condamné à 4000 euros d’amende pour injure à caractère homophobe. Ce jugement fait suite à la plainte déposée en 2019 par l’association Stop Homophobie. Eric Zemmour avait à l’époque créé la polémique en expliquant sur CNews que les personnes LGBTI+ avaient « asservi » l’État « à leur profit ».

Il avait ainsi affirmé : « On a des caprices d’une petite minorité qui tient la main de l’État et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société, parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et, deuxièmement, qui va faire payer ses caprices par tous les Français ». La séquence avait choqué et la chaîne CNews avait reçu une mise en demeure du CSA. La séquence avait été par la suite supprimé du replay sur le site de la chaîne. Le polémiste avait été jugé en mai dernier, et la chambre de la presse du tribunal de Paris a rendu sa décision ce jeudi 28 septembre.

« Les propos présentent un caractère méprisant pour les personnes qu’ils visent, qui voient leur désir d’enfant ramené à « un caprice égoïste » et prennent même une dimension outrageante dès lors qu’il leur est prêté, pour le satisfaire, d’avoir recours à l’asservissement de l’appareil d’État », statue le tribunal.

« En cela les personnes homosexuelles se trouvent disqualifiées aux yeux du public pour ce qu’elles sont, leur orientation sexuelle induisant nécessairement, selon le prévenu, un comportement contraire à l’intérêt général », conclut le tribunal.

Serge Nedja, le directeur de la publication de CNews, a lui aussi été condamné à 4000€ d’amende dont 2000 avec sursis. En plus de ces amendes, Eric Zemmour et Serge Nedjar ont été condamnés à verser solidairement aux associations parties civiles, à savoir Adheos, Mousse, et Stop Homophobie, une somme totale de 3000€ de dommages et intérêts et 2000€ de frais d’avocats.

L’avocat d’Eric Zemmour, Olivier Pardo, a annoncé à l’AFP faire « immédiatement appel de cette décision ».

Par le passé, Eric Zemmour a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations par la justice, dont une en 2011 pour provocation à la discrimination raciale puis en 2018 pour provocation à la haine religieuse.