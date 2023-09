PSG-OM : Olivier Klein (Dilcrah) « choqué » par des chants homophobes au Parc des Princes

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Olivier Klein s’est dit « choqué » par les chants homophobes entonnés dimanche soir lors du match OM-PSG et a souhaité que des sanctions soient prises.

« Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM », écrit-il sur son compte “X” (ex-Twitter) au lendemain de la rencontre entre le PSG et l’OM au Parc des Princes.

« Avec la Dilcrah, je vais saisir le club PSG et la ligue de football professionnel afin que des sanctions soient prises. Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice », ajoute Olivier Klein, qui a pris la tête en septembre de la Dilcrah, organisme rattaché à Matignon.

Son message s’accompagne d’une vidéo d’une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l’encontre des joueurs de l’équipe marseillaise.

Selon une journaliste de l’AFP présente au stade pour suivre la rencontre, ces chants ont duré près d’un quart d’heure.

Selon une enquête Ipsos publiée début septembre et menée avec la Fédération Sportive LGBT+, 46 % des Français déclarent avoir déjà été témoins d’un comportement homophobe ou transphobe dans le milieu sportif.

Toujours selon cette étude, moins d’un Français sur deux a le sentiment que « des choses sont faites pour lutter contre les LGBTphobies dans le sport » et plus de trois quarts (78 %) souhaitent que l’on « aille plus loin » sur cette question.