Découvrez cinq évènements gratuits au festival Jerk Off !

La rentrée 2023 est placée sous le signe d’une forte inflation. Qu’à cela ne tienne, Komitid a pensé à votre porte monnaie. Dans l’excellente programmation de la 16e édition du festival Jerk Off, nous avons zoomé sur les spectacles gratuits ou avec une entrée à prix libre.

Jerk Off, c’est du 14 au 24 septembre avec pas moins de 15 propositions artistiques (spectacles, performances, tables rondes, soirées). Toute cette programmation riche, et qui célèbre toutes les identités plurielles des communautés queer, se déploie dans pas moins de dix lieux à Paris (Point Ephémère, La Flèche d’or,…) et dans sa proche banlieue (MAC VAL, Les Laboratoires d’Aubervilliers,…). Voici les cinq dates à retenir.

Soirée d’ouverture, le 14 septembre, au MAC VAL

Frank Lamy propose une visite guidée de l’exposition « Histoires vraies », qui réunit les œuvres d’une quarantaine d’artistes de plusieurs générations. Après un début de carrière comme critique d’art pour plusieurs revues spécialisées, Frank Lamy est chargé des expositions temporaires, depuis l’ouverture du MAC

VAL en 2005 à Vitry-sur-Seine. La viste est suivie d’une performance solo de Garance Bonotto sous les traits de son alter ego drag Cuntessa Pinkessa !

« REFACE Séries# », Les Idoles et Tom Grand Mourcel – du 15 au 24 septembre au Point Éphémère

REFACE est une recherche physique et musicale autour de l’idée de transformation, de déformation et d’altération des matières. Le Collectif Les Idoles est traversé par mille références cinématographiques, photographiques et musicales. Avec Tom Grand Mourcel, le collectif veut, dans REFACE, rendre visible cet état de transition, ces métamorphoses imperceptibles et incessantes qui rendent manifeste la complexité de ce que l’ont est.

CONTES A PAILLETTES, collectif Les Paillettes – le 16 septembre au Point Ephémère

Les Paillettes sont de retour et on ne peut que s’en réjouir ! Il y a quatre ans, ce collectif de drag queens avait fait son dernier show à la Boule Noire, mais il revient pour une lecture de contes inclusive et décalée pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. Dans ces récits, le prince n’est pas forcément celui qui sauve la princesse et les héros aussi ont le droit de pleurer.

Clôture de l’exposition « Histoires vraies », le 17 septembre au MAC VAL

A l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, le MAC VAL clôture son exposition « Histoires Vraies » avec un parcours artistique multi-facettes qui se déploie autour de l’idée que « tout est fiction ». Au programme entre 14 heures et 18 heures, la performance La Lectrice et le pénitent, par Mehryl Ferri Levisse, du théâtre avec Les Récits d’Yves, Acte III, Les Picoudouks, par Vincent Volkart. Esther Ferrer propose une performance au titre engageant : Je vais vous raconter ma vie, suivie d’une performance musicale de Véronique Hubert, Chorale Mix : Utopie et les t-shirts bavards et d’une autre performance de Jordan Roger, YOLO, Carpe Diem, pour clore cet après-midi riche.

Etre queer dans l’espace public, le 20 septembre à la Flèche d’Or

Le 20 septembre, le festival se déploie pour la première fois à la Flèche d’Or (dans le 20e arrondissement) pour la performance Between The Lines d’Ayoub Moumen, suivie d’une table ronde sur la « Réappropriation de l’espace public par les personnes queers ». Dans sa performance, Ayoub Moumen, membre de l’altier en exil, cherche à susciter la réflexion sur la façon dont les droits des personnes LGBTQIA+ peuvent être manipulés et utilisés à des fins économiques,

industriels ou politiques, sans réel engagement envers l’égalité et la justice.

Cette année, le festival prévoit une équipe bien-être présente à certains évènements et qui est formée à recueillir la parole de toute personne ne se sentant pas en sécurité, à l’aise ou respectée.

Festival Jerk Off, #16 du 14 au 24 septembre 2023. Pour consulter l’ensemble de la programmation, cliquez ici