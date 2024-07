« Nimona » sur Netflix : une aventure survoltée et queer

En cette fin de juin, Netflix dégaine le film idéal pour conclure au mieux ce Mois des Fiertés ! Nimona, réalisé par Nick Bruno et Troy Quane, un film d’animation hybride entre fantasy et univers futuriste, arrive vendredi 30 juin sur la plateforme.

Dans un monde divisé entre dominants et dominés, où les puissants font tout ce qu’ils peuvent pour continuer à asseoir leur supériorité, le chevalier Ballister, d’ordinaire fidèle à la Couronne, change de cap. Accusé à tort d’un crime qu’il n’a pas commis, il est obligé de fuir, quitter l’homme qu’il aime, et fait la rencontre de Nimona, une jeune rebelle métamorphe aux cheveux rouges qui cache bien des secrets. Ensemble, ils partent à l’aventure pour ré-instaurer leur vérité dans un pays construit sur le mensonge et la discrimination.

Au casting vocal : la comédienne lesbienne Chloé Grace Moretz (Come as you are) et Riz Ahmed, déjà producteur du documentaire animé Flee, sur un immigré afghan gay. Les plus attentifs reconnaitront même le timbre de RuPaul, qui prête brièvement sa voix à un personnage secondaire !

Fort d’un rythme effréné et d’un amour débordant pour ses personnages, le film se veut une aventure ludique et punk qui embrasse les blessures de ses personnages comme peu d’oeuvres le font. Autant adapté pour les enfants que pour les plus grands, il emballe dans un paquet explosif une émotion toute particulière, ne troquant jamais la dramaturgie du message au profit du divertissement. Ainsi, Nimona est de ces long-métrages qui épousent à merveille l’intériorité de ses protagonistes, rendant grâce à leurs blessures et à leurs individualités.

Plastiquement parlant, Nick Bruno et Troy Quane font honneur aux planches du matériau original avec une magnifique 2D colorée et dynamique, et animent leurs personnages avec une physicalité impressionnante. Rarement des personnages de films d’animation n’auront eu l’air aussi palpables et incarnés.

Quand des films comme Spider-Man : Across the Spider-Verse et Élémentaire suscitent la polémique pour une simple mention ou une référence à une supposée appartenance de leurs personnages à la communauté LGBTQI+, on peut saluer l’audace des réalisateurs de Nimona d’assumer leur choix du début à la fin : deux héros plus queers que jamais (l’un est gay, l’autre gender-fluid), dont la particularité et les luttes profondes ne sont jamais diluées dans une ambition aseptisante de normer leurs récits. Nimona fait la part belle aux marginaux, aux rejetés, aux révoltés, à ceux qui, grâce à leur différence, changent le monde.

Film miraculé

Annoncé il y a des années, le projet du film Nimona a affronté une carrière largement contrariée, si bien qu’il aurait pu ne jamais voir le jour. Originellement produit par BlueSky (que l’on connait notamment pour avoir produit la saga de l’Age de Glace), le film a été tout bonnement annulé lorsque le studio d’animation a été racheté par Disney en 2019 en même temps que la Fox. Une décision brutale et sans appel, alors que le tournage avait déjà commencé et que le film était bien entamé.

Pour autant, grâce aux fans de la bande dessinée qui ont fait entendre leur déception et leur colère face à ce choix et face à la mobilisation sur les réseaux sociaux, Netflix décide de sauver in extremis le projet et de lui donner une deuxième chance sur la plateforme.

Pour tout ça, de sa réussite totale à son parcours semé d’embûches, Nimona est à voir au plus vite !