Barry Humphries, interprète drag de l'iconique Dame Edna, est mort à l'âge de 89 ans

Barry Humphries, célèbre artiste australien ayant notamment donné vie à l’iconique personnage drag Dame Edna Everage, est mort à l’âge de 89 ans.

Dans un communiqué rendu publique le 22 avril dernier, sa famille explique que le comédien « était complètement lui-même jusqu’à la toute fin, ne perdant jamais son esprit brillant, son esprit unique et sa générosité » : « Avec plus de 70 ans sur scène, il était un artiste dans son cœur, faisant des tournées jusqu’à la dernière année de sa vie et planifiant plus de spectacles qui ne le seront malheureusement jamais. Son public était précieux pour lui, et il ne l’a jamais pris pour acquis… Les personnages qu’il a créés, qui ont fait rire des millions de personnes, vivront », ajoutent-ils.

Selon CNN, le comédien avait été hospitalisé en mars dernier suite à des complications douloureuses de son arthroplastie de la hanche.

Une icône du drag

Voila plus de 70 ans que Barry Humphries amusait le monde anglophone par ses interprétations hilarantes de Dame Edna Everage, vieille dame bourgeoise et prétentieuse aux grosse lunettes extravagantes et aux cheveux mauves. Une longue carrière passée relativement inaperçue en France, et pourtant marquée par de nombreux moments forts.

Chouchoute des Britanniques, Dame Edna a plusieurs fois approché la famille royale. En 2002, lors d’un concert à Buckingham Palace à l’occasion du Jubilé d’Or d’Elisabeth II, c’est elle qui est choisie pour introduire la reine à la foule.

Onze ans plus tard, en 2013, lors de l’évènement annuel des Royal Variety Performance de Londres, Dame Edna s’introduit nonchalamment aux côtés du Prince Charles et de son épouse Camilla. Une performance humoristique courte mais terriblement efficace, devenue virale sur Tiktok après l’annonce de la mort du comédien.

Barry Humphries a multiplié les apparitions à la télé ou au cinéma, a animé un talk-show où il interviewait des célébrités en Dame Edna, des one-man-shows et il a eu un impact sur l’art et la pop culture qui lui ont valu bon nombre de distinctions prestigieuses d’année en année, des Tony Awards, une médaille de l’Ordre de l’Empire Britannique, ainsi qu’un Ordre d’Australie.

Une carrière récemment entachée

Si son influence sur le monde du spectacle est indéniable et que son personnage de Dame Edna en a inspiré plus d’un, sa carrière n’en est pas pour autant sans péripétie. En 2016, Humphries prend publiquement position dans les colonnes du Telegraph en faveur de la philosophe transphobe Germaine Greer qui avançait à l’époque que les femmes trans étaient « des hommes qui se font castrer et croient qu’ils sont des femmes et se font castrer » : « Je suis d’accord avec Germaine ! Vous êtes juste mutilé, c’est tout », soutient-il.

Des propos qu’il ne regrette pas après la polémique, affirmant en 2018 qu’être trans était « une mode » qui s’avérerait selon lui être « dangereuse lorsqu’elle est prêchée aux enfants par des professeurs fous ».

Des commentaires décevants venant d’une figure aussi importante de la comédie, qui faisait du drag sans mettre le mot dessus, et avait donc fait de la transgression du genre son métier. De quoi nous rappeler qu’avant de faire tout ça, derrière le visage de Dame Edna, il y avait surtout un homme hétéro, qui laisse aujourd’hui derrière lui une femme et quatre enfants.

Les réactions pleuvent

Depuis l’annonce de son décès, les réactions de personnalités publiques affluent sur les réseaux sociaux. Le Premier Ministre australien Anthony Albanese, sur son compte Twitter, se souvient de lui comme d’« un grand esprit, un satiriste, un écrivain et un absolu unique en son genre, il était à la fois doué et un cadeau, l’étoile la plus brillante de cette galaxie ».

Courtney Act, finaliste malheureuse de la saison six de « RuPaul’s Drag Race » et demi-finaliste d’« Australian Idol », en 2003, a elle aussi voulu remercier Barry Humphries pour le personnage de Dame Edna, « si brillant, irrévérencieux, aimé et accepté » : « J’ai regardé beaucoup de vidéos de Dame Edna sur YouTube récemment. Je les ai admirées, étudiées, appréciées, pour toujours m’en souvenir ».

Dans ce même post la drag queen tient à nuancer son propos, expliquant que « les choses deviennent complexes lorsqu’il s’agit de séparer l’art de l’artiste et les opinions décevantes qu’il a exprimé sur les personnes trans, et d’autres sujets, dans ses dernières années ».