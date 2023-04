Sur Twitter, la militante trans pro-Trump Caitlyn Jenner accuse Nike de « wokisme »

Le vent de panique morale aux États-Unis n’a pas fini de souffler. Après des dizaines d’attaques contre les drag queens et leurs lectures pour enfants, puis des lois limitant leur activité, le Parti républicain et et les personnalités qui le soutiennent ont trouvé une nouvelle cible : l’influenceuse trans Dylan Mulvaney. Suivie par près de 11 millions d’abonné·es sur TikTok, la jeune femme qui expose chaque parcelle de sa vie sur les réseaux sociaux est depuis peu la nouvelle ambassadrice de la collection pour femmes de Nike. Une décision qui enrage la droite réactionnaire, dont fait partie Caitlyn Jenner, une autre femme trans issue de la famille des Kardashian.

Depuis des jours, sur son compte Twitter, l’ancienne athlète ajoute allègrement son grain de sel aux attaques que la communauté trans subit au quotidien. « C’est dommage de voir une entreprise américaine aussi emblématique devenir woke comme ça ! », écrit-elle. Caitlyn Jenner dit voir cette collaboration comme « un scandale » : « Nous pouvons être inclusifs mais pas aux dépens de la majorité des gens, et garder une certaine décence tout en étant inclusifs ».

Elle y traite aussi la communauté LGBTQ+ de « mafia arc-en-ciel » et de « terroristes domestiques », entre deux passages sur Fox News où elle déboulonne Biden et sa politique « d’effacement des femmes ». L’année dernière, Jenner s’en était déjà pris à Dylan Mulvaney en mentionnant vulgairement les parties génitales pré-transition de la créatrice de contenus, qui lui a simplement répondu : « Une personne trans invalidant la transidentité d’une autre personne trans est assez diabolique à mes yeux ».

Des polémiques qui tournent sur elles-mêmes

Le 1er avril, Dylan Mulvaney partageait une vidéo d’elle avec une bière de la marque Bud Light, qui lui avait envoyé pour l’occasion un pack de cannettes avec son visage sur le packaging. Une initiative drôle et inoffensive que la droite américaine n’a pas du tout aimé. Pour protester, le chanteur de country Kid Rock s’est lui-même filmé armé d’un fusil en train de tirer sur des cannettes de la dite marque dont il appelle au boycott.

Il y a quelques semaines, Caitlyn Jenner créait Fairness First, un comité censé « lutter contre l’idéologie radicale du genre, placer les droits parentaux au premier plan de l’éducation et éloigner les garçons des sports féminins ». Car comme en France, le débat autour de la présence des personnes trans dans les compétitions sportives fait rage aux États-Unis. Une discussion loin d’être saine puisque l’extrême droite use de fausses informations et de stigmatisation pour faire peur, criant haut et fort à qui veut l’entendre que les femmes trans sont des dangers pour les femmes cis.

En France, c’est le youtubeur sportif Tibo In Shape qui relançait le débat de la pire des manières. Dans une vidéo, il exprime sa colère face à la victoire d’une femme trans contre une femme cis dans un combat de MMA : « C’est pas possible, j’en peux plus. Déjà que le sport féminin n’est pas du tout mis en avant et qu’on n’en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes de laisser concourir les femmes trans contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. Je ne suis pas d’accord que des hommes profitent de leur transition et volent la victoire à des femmes qui ont bossé dur », expliquait-il tout en appelant à créer des catégories sportives spécialement pour les personnes trans. Tibo In Shape, adepte des polémiques en tout genre, se plaignait déjà en 2012 sur son compte Facebook de l’adoption du mariage pour tous, du fait qu’« un noir soit réélu » (à propos de la réélection de Barack Obama) et disait avec un humour particulier qu’il aimait jeter des côtes de porc sur les musulmans parce que « c’est cool, ils brûlent ».

Ainsi, la récente prise de position de Caitlyn Jenner porte en elle bien plus qu’une simple attaque d’une personnalité publique contre une autre. Dans cette réthorique, c’est toute la stratégie médiatique de l’extrême droite qui s’exprime. Souhaitant plus que jamais diviser la communauté LGBTQ+ en deux, cette récupération politique tend à faire des adeptes, comme le prouve l’émergence du mouvement LGB Alliance qui prône une césure entre les personnes gays, bies et lesbiennes et les personnes trans.