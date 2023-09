La Réunion : le centre LGBTQ+ de Saint-Denis incendié

Dans la nuit du 20 au 21 février, un incendie s’est déclaré dans le centre LGBTQ+ du quartier de La Source à Saint-Denis de La Réunion. Inauguré en novembre 2021 et occupé par l’association Orizon Réunion, le local était le tout premier de l’île dédié à la communauté LGBTQ+ et à l’accueil de ses membres. Une moitié du bâtiment a été très endommagé par les flammes, et des insultes homophobes sont pour autant toujours visibles sur les murs d’une autre partie du local, laissant peu de doute sur les motivations des auteurs potentiels.

Éricka Bareigts, ancienne ministre des Outre-Mer et actuelle maire de Saint-Denis de La Réunion, « dénonce avec fermeté ces actes homophobes et discriminatoires » dans un communiqué de presse publié ce matin et relayé sur Facebook : « C’est avec colère et indignation que j’ai appris la dégradation du centre d’accueil LGBTQIA+ cette nuit. Maintenons ensemble l’union de la dernière marche des visibilités, où nous étions près de 3000 à marcher en coeur pour la liberté de tous ».

Xylric Lepinay, président de l’association OriZon, se dit consterné à FranceInfo La Réunion : « Je suis très en colère, mais malheureusement pas surpris, vue la nature de nos combats, on sait qu’il y a une partie de la société qui ne nous accepte pas ».

La maire annonce qu’une plainte a été déposée et qu’une enquête a été ouverte.