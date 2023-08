MeTooGay : la famille de Guillaume veut la réouverture de l'enquête

La famille de Guillaume Tran-Tranh, étudiant qui s’est suicidé après avoir accusé début 2021 un élu parisien de viol et dont le témoignage avait déclenché un mouvement #MeTooGay, a déposé une nouvelle plainte pour qu’un juge d’instruction reprenne l’enquête, a appris l’AFP jeudi 9 février auprès de ses avocats.

Son père « a pris connaissance de l’enquête préliminaire réalisée suite à sa plainte contre X » visant l’élu PCF au Conseil de Paris Maxime Cochard et son compagnon, également PCF, Victor Laby, ont indiqué Me Elodie Tuaillon-Hibon et Florian Borg dans un communiqué à l’AFP.

L’élu avait contesté ces accusations, qui avaient ensuite suscité des centaines d’autres messages sur les violences sexuelles dans les milieux gays.

Le père de l’étudiant « estime que certaines pistes ont été trop vite écartées sinon ignorées alors même qu’au coeur de la plainte, plusieurs éléments obtenus dans le cadre de l’enquête auraient mérité approfondissement et attention, l’enquête ayant enfin, manifestement, souffert de certains biais et préjugés », poursuivent les deux conseils.

« Il lui a donc semblé nécessaire et légitime de se constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Paris », annoncent-ils, ce qui a été fait mercredi.

La plainte est pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », a précisé Me Tuaillon-Hibon.

Les deux avocats demandent à tout témoin potentiel de se manifester « de préférence directement auprès du juge d’instruction » qui devrait être désigné.

« La famille de Guillaume ne fera pas d’autres commentaires à ce stade et son père souhaite que la justice puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles », précisent-ils.

Peu après ses accusations formulées sur Twitter le 21 janvier 2021, Guillaume Tran-Tranh, 20 ans, était retrouvé mort, pendu dans sa chambre du campus de Nanterre (Hauts-de-Seine), le 9 février 2021.

Une première plainte avait été déposée le 18 février et une enquête ouverte peu après, finalement classée le 3 mai 2022.

Après les accusations de Guillaume sur Twitter, le Parti communiste avait annoncé avoir demandé à M. Cochard et son compagnon « de se mettre en retrait de toutes leurs responsabilités du PCF Paris ».

L’organe de médiation du Parti communiste avait préconisé la réintégration de M. Cochard après le classement de l’enquête. Celui-ci est toujours non-inscrit au Conseil de Paris.