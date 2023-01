Plusieurs personnalités LGBT parmi les signataires d'une tribune contre la réforme des retraites

Jeudi 19 janvier s’annonce comme une journée de forte mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Présenté par le gouvernement il y a huit jours, ce projet de loi, qui prévoit en particulier un report de l’âge légal passant de 62 à 64 ans, ne recueille l’assentiment que de 40 % des personnes interrogées dans les derniers sondages.

L’opposition politique de gauche (mais aussi le RN) est contre cette réforme et dans une tribune de l’hebdomadaire Politis, mise en ligne mercredi 18 janvier, plus de cent personnalités se disent déterminées « à combattre ce projet de réforme archaïque et terriblement inégalitaire. »

Parmi ces personnalités, dont la Prix Nobel de littérature Annie Ernaux, le comédien Jean-Pierre Darroussin ou l’économiste Thomas Picketty, on trouve plusieurs artistes et des personnalités LGBT. Citons notamment l’activiste féministe Barbara Butch, l’actrice Adèle Haenel, la critique d’art et militante Elisabeth Lebovici, le sociologue Didier Eribon ou encore les cinéastes Robin Campillo, Jacques Martineau et Olivier Ducastel.

Dans cette tribune, les signataires expliquent que selon elles et eux, cette réforme va frapper plus durement « ceux qui exercent les métiers les plus usants » et qu’elle va « pénaliser les femmes qui ont les carrières les plus aléatoires, suspendues, contraintes aux temps partiels, souvent imposés, et qui seront les principales victimes de cette réforme aussi injuste qu’inégalitaire. »

Une réforme jugée à « rebours de l’histoire sociale » à laquelle les signataires opposent « une exigence de justice sociale et écologique, qui dépasse de beaucoup la seule question des retraites. »