« The Novice », « TÁR », « L'Immensita »… : les sorties ciné LGBT du mois de janvier

« The Novice », le 11 janvier au cinéma

À son arrivée à l’université, la jeune étudiante bie Alex Dall se décide à intégrer l’équipe d’aviron et fera tout ce qu’elle peut pour y arriver, poussant ses limites physiques et mentales à leur paroxysme au nom de la performance et de l’excellence sportive. Un thriller tendu et maîtrisé qui analyse avec minutie son personnage principal, ses forces, ses fêlures et ses motivations. Isabelle Fuhrman, plus connue pour son rôle horrifique dans les deux Esther, se révèle une actrice impressionnante.

« L’Immensita », le 11 janvier au cinéma

Sélectionné en compétition officielle au dernier Festival de Venise et en tant que film de Clôture à Chéries-Chéris 2022, le nouveau film du réalisateur trans Emanuele Crialese, L’Immensita, ravit le cœur de tous ceux et toutes qui l’ont vu. Autobiographique, le film suit la vie tumultueuse d’une famille italienne dysfonctionnelle dans les années 70, entre mariage compliqué et société mouvante. En résulte un très beau film sur la relation mère-fils, entre une Pénélope Cruz magistrale et son enfant trans qu’elle va tenter de protéger à tout prix.

« Babylon », le 18 janvier au cinéma

Candidat majeur de la prochaine cérémonie des Oscars : Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle, après les très remarqués Whiplash, La La Land et First Man. Ici, Chazelle retourne à ses premières amours, à savoir l’industrie du cinéma, et raconte l’histoire de la création d’Hollywood dans les années 1920, à travers les yeux d’un jeune acteur débutant. Un casting démesuré allant de Margot Robbie à Brad Pitt, en passant par Jean Smart, Tobey Maguire et des petits nouveaux comme Diego Calva et Li Jun-Li, qui joue ici une actrice lesbienne inspirée d’Anna May Wong. Babylon promet donc un moment endiablé, dans le joyeux bordel des débuts d’Hollywood, de ses folles soirées à ses excès les moins moraux.

« TÁR », le 25 janvier au cinéma

Todd Field, le réalisateur de In The Bedroom et Little Children revient après 16 ans d’inactivité au cinéma avec TÁR, une expérience dantesque de 2h40 sur Lydia Tár, une cheffe d’orchestre à l’apogée de sa carrière qui va révéler peu à peu une personnalité toxique et destructrice. Présenté à la dernière Mostra de Venise, le jury présidé par Julianne Moore a très logiquement couronné Cate Blanchett de la Coupe Volpi, qui récompense la meilleure prestation féminine du festival. À ses côtés, l’actrice allemande Nina Hoss (avec qui son personnage est en couple) et la française Noémie Merlant complètent le casting. Mettant tout le monde d’accord, le film est l’un des favoris pour les prochains Oscars, et permettra peut-être à Cate Blanchet de remporter sa troisième statuette.

Becoming Male in the Middle Ages, le 25 janvier sur MUBI

Parmi tous ces longs-métrages, se glisse un court-métrage portugais de 22 minutes, observant avec interêt l’opposition entre deux couples : Mirene et Andre, hétérosexuels en pleine crise à cause de problèmes de fertilité, et Carl et Vicente, un couple d’hommes qui subit une procédure expérimentale dans le but d’avoir un enfant de manière biologique. Une étude pertinente, à mi-chemin entre le drame et la science-fiction.

A Human Position, le 30 janvier sur MUBI

Mubi est souvent une plateforme de choix pour le petit cinéma queer international, qui a du mal à trouver sa place dans nos salles. Après Madalena en 2022, c’est cette fois-ci de Norvège que nous vient leur dernière sortie inédite queer : A Human Position d’Anders Emblem, le beau portrait intimiste d’Asta, une journaliste face à ses traumatismes. Vivant avec sa copine Live, Asta enquête sur la disparition d’un demandeur d’asile. Une enquête qui, au fil du temps, la mènera à reconsidérer sa vie personnelle ainsi que son rapport à la justice.

Reprise

« Tenue de soirée », le 4 janvier au cinéma

Parce que le cinéma se conjugue aussi au passé, les vieux films continuent de faire l’actualité. Ainsi, janvier débutera avec la ressortie de plusieurs films de Bertrand Blier, dont le mythique Tenue de Soirée, où un Michel Blanc fou amoureux de Gérard Depardieu, le suit dans sa folle quête de séduire Miou-Miou, entre péripéties rocambolesques et travestissement. Sorti en salle en 1986, grâce à son côté provoc et son sens de la comédie, le film avait rassemblé plus de trois millions de spectateurs et est directement devenu un classique du cinéma français.

Série

« La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé », le 23 janvier sur Canal+

On ne pouvait pas s’empêcher de glisser cette nouvelle sortie dans la liste, bien qu’elle soit destinée au petit écran et non au grand. Après huit long-métrages en à peine dix ans, l’habituellement très prolifique Xavier Dolan n’avait rien réalisé depuis 2019. Cette année, il revient en s’essayant cette fois-ci au format sériel avec La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, projet en cinq épisodes disponible dès la fin du mois sur Canal+. Adaptée de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard (également auteur de Tom à la ferme), la série suit les vies de trois amis au début des années 90, bientôt bouleversées par une nuit d’octobre 1991… Un projet très alléchant donc, à ne surtout pas rater si vous aimez Xavier Dolan et que vous regrettez toujours sa décision d’arrêter la réalisation après cette série.