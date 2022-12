Rétrospective 2022 : les temps forts de l'actualité LGBTI+ sur Komitid

L’année 2022 s’achève sur des avancées des droits LGBTI+ dans plusieurs pays – et c’est réconfortant – mais aussi sur des échecs et des reculades.

Non exhaustive, la liste que nous avons concoctée propose un coup de projecteur sur des évènements marquants de l’actualité LGBTI+, en France et dans le monde, en particulier dans les domaines de la culture et de la santé, des faits de société, des avancées politiques aussi.

Janvier

Le don de sang bientôt ouvert aux hommes gays et bis, sans conditions

(Publié le 12 janvier)

Le gouvernement décide d’abandonner toute référence dans les critères de don à l’orientation sexuelle pour mettre fin à une « discrimination », a annoncé mardi 11 janvier le ministère de la Santé. Le don du sang sera ouvert mi-mars aux hommes gays, aux hommes bis et aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) sans conditions.

Nicolas Noguier, fondateur de l’association Le Refuge, mis en examen pour « viol » et « agression sexuelle »

(Publié le 21 janvier)

Le compagnon de Nicolas Noguier, cofondateur et ex-directeur du Refuge, Frédéric Gal, a également été mis en examen « pour deux faits de harcèlement sexuel », a annoncé vendredi 21 janvier le procureur de la République de Montpellier.

Vote unanime au Parlement pour cibler pénalement les « thérapies de conversion »

(Publié le 26 janvier)

Les 142 députés présents ont voté pour l’adoption du texte issu d’un accord entre députés et sénateurs, et qui avait déjà reçu le soutien unanime de la Haute assemblée, le 20 janvier.

Jeux Olympiques 2022 : un nombre record de sportif·ves LGBT out à Pékin

(Publié le 31 janvier)

C’est un record, 35 athlètes LGBT officiellement out vont prendre la direction de Pékin pour participer aux Jeux Olympiques d’hiver. Alors que le sujet gagne en visibilité dans le sport, les JO sont l’occasion pour les sportifs LGBTI+ de mettre en avant leur communauté.