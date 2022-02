Jeux Olympiques 2022 : un nombre record de sportif·ves LGBT out à Pékin

Le 4 février doivent débuter les Jeux Olympiques d’hiver à Pékin. L’évènement sportif est devenu au fil du temps une tribune politique pour les athlètes, qui y évoquent les sujets qui leur tiennent à cœur. C’est d’autant plus vrai pour les sportif·ves LGBT+ qui sont chaque fois de plus en plus nombreux. Le site Outsports en a recensé 34 à ce jour. Komitid vous en présente six, dont plusieurs ont de grandes chances de médailles et sont déjà très visibles.

Guillaume Cizeron

Le quadruple champion du monde et vice-champion olympique de danse sur glace sera l’un des deux sportifs français out aux Jeux Olympiques. Celui qui avait fait son coming out dans une lettre bouleversante adressée à l’Equipe a publié son premier livre cette année. Dans Ma plus belle victoire, l’athlète revient sur son parcours, son enfance heureuse et tourmentée et ce jour où dit-il, « il a accepté d’être lui-même ». A Pékin, le patineur de 27 ans compte bien décrocher la médaille d’or aux côtés de sa fidèle binôme et amie, Gabriella Papadakis.

Kevin Aymoz

Ce quintuple champion de France concourra pour la première fois de sa carrière dans une compétition olympique. Il avait fait son coming out en juin dernier dans le documentaire Faut qu’on parle aux côtés de cinq autres sportifs et sportives françaises. « Ça serait bien que dans certains sports les mentalités changent pour la vie des sportifs », avait-t-il alors affirmé.

Sarka Pancochova

L’athlète qui défendra pour la troisième fois aux JO les couleurs de la République Tchèque en Snowboard utilise sa notoriété pour attirer l’attention du grand public sur la lutte en faveur du mariage pour tous dans son pays. « C’est toujours un honneur d’être en mesure de représenter mon pays aux JO ainsi que la communauté LGBTQI+ », a-t-elle déclaré. Sur Instagram, on peut d’ailleurs la voir main dans la main avec son amoureuse, une image forte pour le monde du sport.

Amber Gleen

Réserviste dans l’équipe américaine de patinage, la jeune femme de 22 ans a fait son coming out bi et pan à l’automne 2019. Dans une interview accordée à The Guardian, elle déclare « être d’abord attirée par la personne ; et non ce qu’il y a en dessous de ses vêtements », ajoutant que les personnes pans « ne prennent pas en compte le genre de ceux qu’elles rencontrent ».

Gus Kentworthy

Le skieur acrobatique qui avait remporté la médaille d’argent aux JO de 2012 avec les États-Unis sera présent à Pékin sous les couleurs de l’Angleterre. En 2015, il avait fait son coming out, devenant un des premiers olympiens américains ouvertement gay. Dans une récente interview publiée sur la chaine officielle des Jeux, il a réaffirmé son engagement militant en déclarant qu’il « adorerai[t] voir plus d’athlètes sortir du placard » bien qu’il sache « qu’il y a tant d’athlètes qui ne sont pas encore sortis du placard et qui ne se sentent pas en sécurité pour le faire ». Il espère « continuer à voir des changements positifs » afin que « les gens sachent que le sport est ouvert à tous ».

Timothy LeDuc

C’est l’évènement de ces JO pour la communauté LGBTQI+. Timothy Le Duc sera la première personne non binaire à participer aux Jeux Olympiques d’hiver. Iel participera à l’épreuve des couples de patinage artistique avec sa partenaire Ashley Cain-Gribble. Venant d’une famille chrétienne conservatrice, iel avait été victime d’une thérapie de conversion avant que ses parents finissent par accepter son identité. Dans un épisode du podcast My New Favorite Olympian, iel raconte qu’à présent « [s]a mère et [s]a sœur lui envoie du maquillage » et que sa non-binarité n’est plus un sujet pour ses parents.