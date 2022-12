Le livret de témoignages « Le Cri des cœurs » des Enfants d'Arc en Ciel donne la parole aux mères sociales séparées

L’association Les Enfants d’Arc en Ciel vient de publier un livret contenant les témoignages de mamans sociales séparées accompagnées par l’association en 2022.

Komitid vous en a parlé plusieurs fois. Le combat des mères sociales continue et l’association Les Enfants d’Arc en Ciel les accompagne pour réclamer des avancées législatives.

Nombreuses sont les femmes qui ont contacté l’association alors qu’elles se retrouvent brutalement privées de leur enfant suite à leur séparation avec la mère qui l’a porté.

L’association leur apporte un soutien et leur permet de se sentir moins seules dans leurs épreuves et leurs combats et de se soutenir mutuellement. La création du livret qui leur a permis de transformer leur douleur est le résultat de cette collaboration.

Plusieurs témoignent dans ce livret pour rappeler que ces situations existent mais que leurs combats pour retrouver leurs enfants sont souvent méconnus, ignorés par les pouvoirs publics.

Face à des situations qui provoquent aussi des souffrances chez les enfants, l’association réclame une réforme de la filiation.

Le communiqué de presse des Enfants d’Arc en Ciel présente les principales revendications : « Nous revendiquons une réforme de la filiation qui permette la reconnaissance volontaire en mairie pour tou.te.s indépendamment du statut matrimonial, du genre des parents et du mode de conception de l’enfant. Nous demandons des solutions pour les mamans sociales séparées et privées de leurs enfants indépendamment du nombre de jours écoulés depuis leur dernier moment passé ensemble ou du mode de conception des enfants. »

Le livret a été mis en page bénévolement par Mallaury Cantagrel, graphiste et membre active de l’association. Le tarif est de 10 euros frais d’expédition inclus. Ce montant correspond aux frais d’impression et d’expédition. Il ne génère aucun bénéfice pour l’association.

Le livret Le Cri des cœurs est exclusivement en vente sur le site des Enfants d’Arc en Ciel