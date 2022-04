« Les Crapouilles En Rosalie », une opération pour sensibiliser au sort des « mères sociales » privées de droits

« Les Crapouilles En Rosalie », c’est le nom qu’a choisi Marine Aubert, pour faire connaître sa situation, à travers une opération de sensibilisation. Celle d’une « mère sociale », qui n’a pas pu revoir son fils depuis la séparation d’avec son ancienne compagne. Comme elle le confie à Komitid, la raison d’être de cette opération est pour elle une façon de « sortir la tête de l’eau en raison du manque de mon fils et de mon combat pour le revoir ».

Concrètement, avec son équipe (Samuel, Christophe, Jean-Michel et Stef), elle a construit une Rosalie (une sorte de quadricycle) décorée aux couleurs du rainbow flag, et sillonne depuis le samedi 16 avril la côte longeant l’océan Atlantique. Elle et ses coéquipiers ont quitté Hendaye, dans le pays basque et la Rosalie doit atteindre Brétignolles sur Mer après huit ou neuf étapes d’un parcours de près de 600 kilomètres.

Nous l’avons interviewé par mail alors qu’elle venait de terminer une étape particulièrement pluvieuse, comme elle en témoigne sur la page de l’opération.

C’est parce qu’elle s’est rendue compte que nombre de femmes était dans une situation similaire à la sienne, qu’elle a voulu alerter. « J’ai réalisé qu’énormément de couples homosexuels étaient dans le même cas que moi … Après séparation, la mère biologique interdit tous droits sur l’enfant que nous avons eu ensemble. »

Elle a reçu le soutien de l’association Enfants d’Arc en ciel qui milite pour « une complète égalité de jure et de facto pour toutes les familles afin que tous les enfants soient également protégés dès leur naissance, sans discrimination liée à leur structure familiale, à leur mode de conception ou au statut matrimonial de leurs parents. »

Lorsque nous lui demandons quelles sont les réactions sur le parcours, Marine répond : « Nous croisons des grands fans de vélos et il y a beaucoup de coucous et de Klaxons par les automobilistes. Les gens sont très étonnés de voir cette grosse Rosalie violette arriver vers eux. Nous souhaitons simplement passer un message de soutien et un message comme quoi je ne lâche rien pour retrouver mon fils. »

Pour construire la Rosalie et financer le parcours, Marine a lancé une cagnotte sur HelloAsso. Elle espère pouvoir aussi faire un don aux Enfants d’Arc en ciel.

Arrivée prévue à Brétignolles sur Mer dimanche 26 avril.