Les artistes queer au rendez-vous pour Mylène Farmer

C’est l’évènement musical, de la semaine, du mois, voire de l’année ! Quatre ans après son dernier album Désobéissance, puis quelques virages dans le monde du cinéma en tant qu’actrice (Ghostland de Pascal Laugier) et juré à Cannes, Mylène Farmer revient avec un nouveau projet musical.

Quatorze titres dont deux remix composent L’Emprise, douzième album studio de la chanteuse. Pour ce retour en grandes pompes, l’interprète de Désenchantée s’entoure d’artistes tels que Woodkid ou le groupe AaRON qui, comme elle, témoignent d’une liberté artistique folle et d’un sens du visuel tout à fait marqué.

Une nouvelle réjouissante pour ses fans, qui attendaient avec impatience que leur idole si discrète dans les médias revienne sur le devant de la scène. Preuve en est : à ce jour, 550 000 billets ont été vendus pour sa future tournée de l’été 2023, qui arpentera en tout et pour tout 13 stades en France, Belgique et Suisse.

Sept affichent d’ores et déjà complets. Une chose est sûre : depuis son premier album en 1986, Mylène Farmer n’a rien perdu de sa superbe, et continue de résonner dans les cœurs et les tympans de chaque génération avec un écho différent à chaque fois.

Ce vendredi 25 novembre, au micro de FranceInfo, le directeur musical des antennes du groupe France Radio, Didier Varrod, déclare : “C’est son meilleur depuis Anamorphosée. C’est un vrai tournant dans sa carrière discographique, on retrouve une voix cristalline, maîtrisée, avec une diction qu’on n’avait plus entendu depuis fort longtemps. Les arrangements de Woodkid donnent à la fois du lyrisme et paradoxalement une sorte d’ambiance un peu cistercienne à l’album, c’est très réussi.”

La scène queer remercie Mylène Farmer

Si la fidélité de la communauté LGBTQI+ et l’amour témoigné à la chanteuse franco-canadienne ne sont plus à prouver après tant d’années, en l’espace de quelques mois, c’est toute une génération d’artistes queer qui aura eu l’opportunité de rendre hommage à la chanteuse.

Cet été tout d’abord, lors de la première saison de Drag Race France, c’est un défilé entier qui est dédié à Mylène Farmer. L’occasion pour les queens de déclarer toute la reconnaissance qu’elle ont pour elle, pour les dons de Mylène Farmer à la lutte contre le VIH, pour ses looks les plus avant-gardistes et inspirés les uns que les autres.

“Elle m’a aidé à une époque où j’avais personne, quand je l’écoutais c’était comme si j’avais une petite fée sur mon épaule qui me disait “Ça va bien se passer t’inquiète, moi aussi je suis torturée””, déclarait alors Paloma, la grande gagnante du show qui, depuis, performe sur la scène de la tournée DragRace un tableau spécial Mylène Farmer.

Enfin, c’est au tout début de l’année prochaine, le 22 janvier, qu’un concert-hommage est organisé par Radio France. Le spectacle “Version(s) Farmer sans contrefaçon” réunira plus d’une dizaine d’artistes qui reprendront les plus grands tubes de la chanteuse à leur sauce : Bilal Hassani, PR2B, Rebecca Warrior, Juliette Armanet, Lala &ce, Marie-Flore ou encore Paloma, c’est toute la nouvelle génération d’artistes queer qui foulera la scène du Studio 104. “C’est le bon moment pour célébrer cette pionnière de l’électro pop et de l’inclusivité”, explique Didier Varrod.

Dans le Parisien, l’artiste gay Woodkid déclare : « Cet album pour Mylène Farmer, c’était presque quelque chose que je lui devais ». Des témoignages en cascade, preuves de ce que représente la chanteuse pour toute une génération d’enfants à part, qu’elle a guidée d’années en années, d’albums en albums, et qui aujourd’hui est avide de lui rendre la pareille. C’est sûrement ça, le propre d’une grande artiste.