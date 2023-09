« Drag Race Canada » : Justin Trudeau s'invite dans le jury !

Le teaser de la prochaine saison de « Canada’s Drag Race : Canada VS The World » donne à voir ce qui s’apparente à une édition d’exception : des queens qui reviennent, des tenues toujours plus extravagantes, et une tête familière qui crée la surprise.

En effet, sous les cris d’étonnements, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, grand sourire, s’invitera dans l’atelier des queens pour un épisode. Une nouvelle qui fait trembler d’excitation les fans de l’émission, plus souvent habitués à voir des artistes à la table des invités. De fait, cette apparition marque la toute première participation d’un leader mondial dans un jury de la franchise « Drag Race ».

Pas étonnant lorsque l’on connait l’engagement affiché du Premier Ministre canadien en faveur des droits LGBTI+.

Cependant, Justin Trudeau n’est pas pour autant le premier politique à fouler le plateau du concours. Nancy Pelosi, la cheffe des représentants démocrates aux Etats-Unis, ou encore la députée Alexandria Ocasio-Cortez, étaient d’ores et déjà apparues en tant que jurés dans la version étasunienne, aux côtés de RuPaul. Si le phénomène reste rare, il est amusant de remarquer que de plus en plus de politiques souhaitent troquer le costume et les grands bureaux pour les paillettes et les lip-sync, au moins le temps d’une journée.