De « Close » de Lukas Dhont à « Days », de Tsai Ming-liang, panorama des 13 films LGBT+ à découvrir en novembre

Cette année, novembre rime avec cinéma LGBT+ ! Car en plus de l’habituel festival Chéries-Chéris qui aura lieu à Paris du 19 au 29, les salles de cinéma et nos écrans d’ordinateur s’illumineront tout au long du mois aux couleurs arc-en-ciel. En effet, ce ne sont pas moins de 13 films qui sortent et mettent en scène des personnages LGBTQI+ ou alors abordant directement les problématiques induites par les identités de genre ou les orientation sexuelles. Treize films tous très différents, venant d’un peu partout (Argentine, Allemagne, France, Taïwan, Belgique), qui mélangent les genres et qui signent tantôt le retour de grands cinéastes, tantôt l’émergence d’artistes prometteurs. Nous vous proposons donc un petit panorama de ces treize films à ne surtout pas manquer !

« Close », de Lukas Dhont – le 1er novembre

Après sa Caméra d’Or en 2018 pour Girl, Lukas Dhont revient cette année avec Close, lauréat du Grand prix à Cannes en 2022 et d’une sélection pour représenter la Belgique aux prochains Oscars. Dans ce nouveau long-métrage, Dhont suit la relation ambigüe entre Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours, qui doivent faire face aux regards extérieurs. En résulte un film splendide, terriblement émouvant, qui s’introduit sur des territoires rarement vus dans le cinéma gay et qui révèlent deux comédiens bourrés de talents, Eden Dambrine et Gustav De Waele (face à Emilie Dequenne et Léa Drucker, toutes deux bluffantes).