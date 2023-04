A la conférence de Budapest, les lesbiennes italiennes lancent la résistance face à Giorgia Meloni

Lors de la première journée de la Conférence Euro Central Asian Lesbian* à Budapest, des femmes lesbiennes italiennes ont pris la parole pour dénoncer dénonçant la politique « de haine » de la nouvelle coalition gouvernementale victorieuse en Italie, lors des dernières élections législatives, le 25 septembre dernier.

Intervenant devant une diapo où était écrit : “Les lesbiennes italiennes résistent au fascisme”, trois femmes se sont succédées au micro. Voici le message qu’elles ont lu à tour de rôle.

« Les partis fascistes sont de nouveau au pouvoir en Italie, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les droits humains, les libertés fondamentales et l’autodétermination des groupes minoritaires n’ont jamais été aussi menacés qu’aujourd’hui. »

« La coalition gagnante s’oppose fermement aux droits des immigrants, des personnes de couleur et des personnes ayant une orientation sexuelle, une identité de genre, une expression de genre et des caractéristiques sexuelles diverses. Maintenant, ils sont le gouvernement nouvellement élu et ils veulent protéger « Dieu, la patrie et la famille hétérosexuelle ». Nous savons que notre nouveau gouvernement va harceler les migrants, les personnes racisées, les personnes handicapées aussi. Fondamentalement, tout le monde qui n’est pas un homme hétéro blanc cis est potentiellement en danger. »

« Les lesbiennes vivant en Italie ont peur. Mais cela ne nous arrêtera pas. Nous continuerons d’exister et de résister. Nous continuerons à nous battre pour la reconnaissance de nos existences, pour la vie des femmes et des personnes lesbiennes et pour toutes les minorités opprimées. Nos combats sont le même combat. Notre fierté est plus forte que tout bouc émissaire politique discriminatoire et nos existences sont plus nuancées que toute mystification fasciste. Nous sommes plus que prêts à écraser le fascisme patriarcal tout en restant solidaires. Les lesbiennes en Italie riposteront ! »

Voir ci-dessous la vidéo de la déclaration :

Elles ont enchaîné sur une interprétation de la chanson antifasciste Bella Ciao ! sous les applaudissements du public.

La conférence EL*C #3 à Budapest se tient à Budapest jusqu’au 1er octobre et les thématiques comprenant la communauté rom, la situation en Iran, les lesbiennes qui résistent à la guerre en Ukraine seront abordées et débattues.