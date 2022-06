3 questions à Simone Gau pour le festival « Nos queers ont du talent » à Poitiers

Poitiers va s’animer du 16 au 19 juin au rythme du festival « Nos queers ont du talent ». Komitid en parle avec celle qui en a eu l’idée.

Komitid : Comment est née cette idée de festival ?

Simone Gau : L’idée du festival est née à l’issue d’un repas avec des potes. J’avais envie de regrouper des personnes qui faisaient du drag et/ou du rap au sein d’un même week-end de festivités pour promouvoir des artistes queers de Poitiers. Et puis, comme je m’emballe vite, je me levais régulièrement le matin en me disant : “attends, mais tel ou tel collectif, telle personne, tel groupe, ça serait canon de les avoir aussi” ou “ah mais on pourrait faire venir cette personne de telle ville aussi, son taf est chanmé” ! Et voilà, de fil en aiguille, j’ai organisé la programmation d’un festival. Avec des groupes et intervenant·es pas que de Poitiers mais d’un peu tout le grand Ouest (Bordeaux, Nantes, etc.).

Qui a participé à sa conception ?

Je me suis mise en quête de bénévoles et ça n’a pas été compliqué ; l’idée emballait beaucoup de monde à Poitiers ! On s’est réuni‧e‧s à une petite équipe, on s’est reparti les rôles et ça semble bien se goupiller. On a encore un gros dossier à traiter : comment gérer les conflits, agressions et “relous” pendant le festival et plus particulièrement pendant les soirées. On veut avoir une attention toute particulière à créer une ambiance la plus bienveillante possible (bien qu’on ait conscience que le 100 % “safe” n’existe pas). On sait que le milieu de la nuit et des soirées comprend son lot de violences, d’agressions, de substances, etc. On voudrait prendre ses questions à bras le corps, ne pas les nier, ne pas faire l’autruche. On va réfléchir à comment faire pour que les mecs cis hétéros ne prennent pas trop de place, à comment réduire les risques d’agression en étant visibles et réparti‧es dans les espaces, en faisant un max de prévention, etc.

Qu’est-ce qui vous a guidé dans le choix des intervenant‧es et des spectacles ?

Le choix des intervenant‧e‧s et groupe a commencé par les réseaux de copaines locales ; la Coloc Drag, Hero Echo, le Rictus Comedy Club … Et cela s’est élargi, je l’avoue, autour de mes centres d’intérêts ! Je suis issue de l’éducation populaire et me suis donc rapprochée d’associations qui avaient travaillé sur la question du genre dans l’éducation. C’est comme ça que je suis rentrée en contact avec Malou et Emi qui vont animer chacun‧e une conférence gesticulée sur le festival. J’ai également rapidement pensé à Cases Rebelles dont j’apprécie le travail (et notamment les podcasts) depuis longtemps déjà. J’avais à cœur que toutes les lettres du sigle LGBTQ soient représentées. Je crois que c’est plutôt réussi. Dernier point : tout est à prix libre afin de rendre le festival le plus accessible possible.

Demandez le programme !