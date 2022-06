Les agressions et les discriminations LGBTphobes en hausse dans le milieu professionnel selon un sondage pour l'Autre cercle

Cette 3ème édition du baromètre biennal réalisé par l’association LGBTI+ L’Autre Cercle en partenariat avec l’Ifop avait pour objectif d’évaluer l’inclusion des personnes LGBTI+ au travail ainsi que l’impact de la Charte d’Engagement LGBTI+.

Le baromètre a été effectué sur la base d’un questionnaire auto-administré en ligne sur deux échantillons. Le premier auprès de 1 068 salarié·es LGBTI+ agé·es de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. Le second auprès de 29 979 salarié·es et agent·es travaillant dans les organisations signataires de la Charte d’Engagement LGBTI+.

Une hausse inquiétante des agressions et des discriminations

Selon l’étude, un tiers des personnes LGBTI+ a été victime d’au moins une agression LGBTphobe dans son entreprise, soit quatre points de plus par rapport à 2020.

Ce climat LGBTphobe est confirmé par une hausse des discriminations au plus haut niveau hiérarchique des organisations. Ainsi, plus d’un quart des sondé·es dénoncent des discriminations de la part de leur direction, soit six points de plus par rapport à 2020.

L’étude relève également une banalisation des expressions LGBTphobes. Parmi les sondé·es, 55 % d’entre eux affirment avoir déjà entendu des expressions LGBTphobes.

La communauté LGBTI+ invisible dans le milieu professionnel

Le sondage révèle qu’une personne LGBTI+ sur deux n’est pas « out » dans son organisation et qu’afin de rester « invisibles », sept personnes LGBTI+ sur dix vivant en couple ont déjà omis volontairement de faire référence au genre de leur conjoint·e au travail. Parmi ces invisibles, 83 % le sont afin de préserver leur évolution de carrière.

« Cinq ans après la première édition de notre baromètre, la visibilité des personnes LGBT+ au travail n’a pas progressé », constate Alain Gavand, administrateur et Co-Responsable du Pôle Observatoire de la Fédération Nationale de l’Autre Cercle. Selon lui, « il est de la responsabilité des organisations de mettre en place un cadre inclusif, car une organisation dans laquelle la visibilité des personnes LGBT+ grandit est une organisation qui se porte mieux ».

Quel impact pour la Charte d’Engagement LGBTI+

Dans les organisations signataires de la Charte d’Engagement LGBTI+, les moqueries ou les propos vexants à l’encontre des LGBTI+ sont moins nombreux·ses (20 % contre 25 %) et la visibilité des personnes LGBTI+ est plus grande.

Avec cette Charte, les organisations signataires s’engagent à créer un environnement inclusif, à veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou·te·s les collaborateur·ices ainsi qu’à soutenir leurs salarié·es victimes de propos ou d’actes discriminatoires.