« DragRace France » sur la ligne de départ le 25 juin sur France TV Slash

La team France de « DragRace » avait bien fait les choses hier, sur la scène de la Nouvelle Eve où ont défilé les dix drag queens qui constituent le cast de la première saison du show. Il faut dire que les fans de l’émission iconique créée en 2009 par RuPaul aux États-Unis et déclinée depuis dans plusieurs pays (Espagne, Canada, Royaume Uni, est.) se languissaient de voir la France relever le défi.

Première annonce : « DragRace France » sera diffusée à partir du 25 juin, sur France TV Slash, la plateforme numérique de France Télévisions.

La première partie de la conférence de presse, animée par Nicky Doll (on y reviendra) était consacrée aux présentations par l’équipe de production d’Endemol et de France Télévisions, à commencer par la prise de parole d’Alexandra Redde-Amiel, directrice de l’unité des jeux, variétés et divertissements de France Télévisions. On a eu un peu peur lorsqu’elle a tenu à dire que l’émission ne serait « ni communautaire ni parisienne ».

Heureusement, le producteur Raphaël Cioffi a insisté sur la dimension LGBT de DragRace et de la volonté de l’équipe de réalisation de parler des discriminations : « La question LGBT est au cœur de ce programme. […] C’est prendre la parole sans s’excuser de qui on est, mais tout le monde est bienvenu. »

Mais rien ne vaut une démonstration par l’image et une version raccourcie du premier épisode a ensuite été diffusée. La production est soignée (opulente devrait-on dire), luxueuse, avec cette petite touche frenchy dans le décor. Les queens sont bien mises en valeur :Des punchlines, des séquences émotion, un maxi challenge, tous les ingrédients qui ont fait le succès du show (25 Emmy Awards quand même !) sont là.

Mention spéciale à Nicky Doll, qui devient l’animatrice de DragRace France et qu’on avait pu voir dans la saison 12 de RuPaul’s Drag Race. Sa grâce et son humour ont fait des merveilles sur la scène de la Nouvelle Eve mais il faut s’attendre à un regard très pointu sur les performances des dix premières candidates.

À ses côtés, Daphné Bürki, qui a rappelé qu’elle avait commencé sa carrière dans le studio de John Galliano chez Dior. Elle devrait donc juger sans pitié les tenues des queens, sous toutes les coutures ! L’artiste engagé Kiddy Smile, en tenue jaune glitter hier, complète ce jury glamour et devrait apporter aussi ses connaissances de la scène ballroom et queer à ce show.

Pour constituer le cast des dix premières drag queens de cette saison, l’équipe a reçu pas moins de 450 candidatures ! Et après la vidéo, les dix candidates sont montées sur scène. Elles viennent de plusieurs villes de France (dont Bordeaux, Toulouse, Paris). Retenez bien leurs noms parce qu’à la fin de la saison, il n’en restera plus qu’une !

La Big Bertha

Elips

Lova Ladiva

La Grande Dame

Paloma

Kam Hugh

La Briochée

Lolita Banana

La Kahena

Soa De Muse

A noter que dès sa première saison, « DragRace France » inclut dans son cast une candidate trans (La Briochée), alors qu’il avait fallu attendre la neuvième saison dans la version US !

Une tournée est aussi prévue avec les dix queens dans toute la France avec des premières dates les 1,2 et 3 septembre au Casino de Paris. Le spectacle est mis en scène par Raphaël Cioffi.

DrageRace France va-t-il tenir toutes ses promesses ? Rendez-vous sur la ligne de départ le 25 juin à à 20 heures sur la plateforme en ligne France TV Slash, puis tous les jeudis à cet horaire.