Succès de la seconde édition de la Marche Lesbienne à Paris

Plusieurs milliers de manifestant·es ont fait le déplacement samedi 23 avril pour participer à la seconde édition de la Marche Lesbienne à Paris. Partie de la Place de la Nation pour rejoindre la Place de la République, le premier cortège était en non-mixité choisie.

Cette année, et tandis que Marine Le Pen était parvenue à se hisser au second tour de l’élection présidentielle, un mot d’ordre dominait, la lutte contre l’extrême droite.

Une consigne largement soutenue par les manifestant·es présent·es puisque de nombreux slogans ciblaient l’extrême droite.

“Au Brésil, en Pologne, en Hongrie comme en France, l’extrême droite est la pire ennemie des LGBTI”, pouvait-on par exemple lire sur une banderole du NPA. “Les lesbiennes détestent Marine Le Pen”, pouvait-on également entendre.

Mettre fin aux discriminations

Parmi les nombreuses revendications de la Marche, la fin des discriminations à l’encontre des lesbiennes était sans doute l’une des plus défendues. Dans le cortège, des pancartes comme “notre amour plus fort que votre haine” ou encore “se tenir la main dans la rue ne devrait pas être un acte de courage”, étaient visibles.

Des discriminations d’autant plus fortes pour les lesbiennes racisées, victimes d’une double discrimination. Présentes à la marche, elles ont su se faire entendre et se rendre visible. Parmi leurs slogans, “lesbienne et musulmane, tu vas faire quoi ?” et aussi “arabe, lesbienne, musulmane, PMA en cours pour grand remplacement”.

La visibilité lesbienne

Un autre objectif de la Marche était la visibilité des personnes lesbiennes. Sa création avait notamment été motivée par le désir de rendre les lesbiennes visibles dans l’espace public comme l’expliquait le collectif Libération Lesbienne à Komitid il y a quelques jours.

À Lyon se tenait aussi samedi 23 avril une Marche pour la Fierté Lesbienne. Plusieurs centaines de personnes ont défilé aux cris, selon Le Progrès, de : « fachos, machos, les gouines auront votre peau ».

Rassemblement également à Pau, où, selon Sud-Ouest, une trentaine de personnes se sont réunies places Clémenceau.

A Marseille, une Marche Lesbienne a lieu mardi 26 avril à 19 heures, sur le Vieux-Port.