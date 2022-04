Retour en images sur l'édition 2022 du Printemps des Assoces

Avec 8 000 visiteur·ses sur le week-end, selon l’Inter-LGBT, l’édition 2022 du Printemps des Assoces a été une belle réussite. Malgré la pandémie et deux années d’absence, l’événement a su attirer les foules et mobiliser la communauté LGBTI+.

Parmi les associations réunies pour cette 21ème édition du Printemps des Assoces, Podium, le chœur gay de variétés, a fait la démonstration de son talent. Vous pourrez retrouver le chœur à l’auditorium Saint Michel de Picpus les 25 et 26 juin prochain pour son spectacle We Are Family.

Le Strass, syndicat du travail sexuel, avait également fait le déplacement ce week-end. Le syndicat était en particulier là pour dénoncer la loi de 2016 pénalisant les clients de la prostitution. Dans un communiqué distribué lors de l’événement, le Strass rappelle que “la pénalisation a eu des effets délétères”, sur les conditions de vie des travailleur·ses du sexe et appelle à la mobilisation pour sa manifestation du 13 avril prochain, organisée pour dénoncer la loi.

Alors que l’élection présidentielle approche à grands pas, de nombreux partis politique étaient présents au Printemps des Assoces comme le Parti-Socialiste avec son stand HES LGBTI+. Etaient également présents, le PCF, La France Insoumise, les centristes avec le stand Centre égaux et la droite avec Gaylib. Des représentant·es politiques étaient aussi de la partie. Dans les allées, vous pouviez croiser Rachida Dati, la Maire Les Républicains du 7ème arrondissement, Clément Beaune, le secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes ou encore l’écologiste David Belliard, adjoint à la Mairie de Paris.

Ce fut le moment fort de cette 21ème édition. Ce week-end, plusieurs Ukrainien·es ont participé au Printemps des Assoces après avoir pris part à la manifestation de soutien au peuple ukrainien Place de la République. La mise en lumière de la réalité de la communauté LGBTI+ en Ukraine était un souhait des organisateurs de l’événement. “Nous souhaitons aider les personnes LGBTQIA+ ukrainiennes”, a déclaré à Komitid Jean-René Dedieu, coordinateur du Pôle Inter-Associatif de l’Inter-LGBT.