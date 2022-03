Au cinéma cette semaine : « Women Do Cry », de Mina Mileva et Vesela Kazakova

Un film bulgare, ce n’est pas si fréquent. Un film réalisé par deux femmes, c’est encore moins fréquent. Avec Women Do Cry, Mina Mileva et Vesela Kazakova ont choisi de nous raconter, caméra au poing les destins croisés de plusieurs femmes, soeurs, mères et filles, dans un pays encore très divisé sur les droits des femmes et des personnes LGBT+.

Tout commence avec l’image d’une cigogne blessée. Puis le film va s’intéresser à une femme qui a bien du mal à supporter son nouveau rôle de mère mais aussi à cette jeune fille qui vient d’apprendre qu’elle a le VIH.

Au cœur du film, ce qui pourrait presque ressembler à un documentaire, filmé lors de manifestations de défenseurs de la famille traditionnelle contre les forces progressistes. Comme l’explique l’une des réalisatrices, Vesela Kazakova : « La constitution bulgare définit » la femme ” comme une personne qui donne naissance à un enfant. Nous avons alors assisté à des soulèvements nationalistes motivés par la crainte que l’Europe ne tente d’imposer des valeurs » gay ” ».

Women Do Cry, c’est un hommage vibrant à la force des femmes. À ne pas manquer.