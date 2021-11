Elton John nommé membre de l'Ordre des compagnons d'honneur pour son implication dans la lutte contre le sida

Que de décorations pour Elton John ! Vingt six ans après avoir été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II, Elton John vient d’être nommé membre de l’Ordre des compagnons d’honneur par le prince Charles en personne. La cérémonie d’investiture a eu lieu au château de Windsor et a permis de féliciter Elton John pour son engagement exceptionnel dans la lutte contre le sida.

Créée en 1992, la Fondation contre le sida d’Elton John (EJAF) est l’une des plus grandes organisations caritatives au monde, avec près de 200 millions de dollars (environ 175 millions d’euros) récoltés en un peu moins de 30 ans.

« C’est un honneur incroyable d’être fait membre de l’Ordre des Compagnons d’Honneur aujourd’hui en reconnaissance de mes services à la musique et à la lutte contre le sida à travers ma fondation AIDS. Merci au Prince de Galles et à Clarence House pour votre reconnaissance et votre soutien », a déclaré Elton John sur Instagram.

En France, Elton John avait été nommé en 1998 Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres pour ses services rendus à la musique et pour ses activités militantes. En 2004, il a également remporté le Prix Kennedy des États-Unis, remis chaque année directement des mains du président américain, pour sa contribution culturelle.