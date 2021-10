Vidéo : cette pub pour des matelas n'est pas du goût de tout le monde

« L’amour est pur… et naturel » , ce sont 30 secondes de bonheur et de confort. Dans cette publicité de la marque Avocado Green Mattress, plusieurs familles hétéro et LGBTI+ se prélassent confortablement dans leur lit en toute innocence et simplicité. Il s’agit de scènes de vies classiques qui traduisent le bonheur de ces différentes familles autour de la chambre.

Évidemment, il fallait s’en douter, cette pub n’est pas du goût de tout le monde. One Million Moms, collectif conservateur et homophobe américain, a commencé à inonder le web de critiques et de protestations contre la vidéo et la marque.

« Cette manière de mettre en avant les LGBTI+ est très problématique, en particulier lorsque des enfants sont susceptibles de regarder la télévision. Car pour aggraver les choses, cette publicité a été diffusée à une heure de grande écoute », critique One Million Moms.

La marque ne s’est pas laissée faire et a tenu à répondre à la polémique sur Twitter :

« Avocado ne serait pas ce qu’elle est sans les contributions incroyables de nos nombreux employés et clients LGBTI+. Nous serons toujours fiers d’être à leurs côtés et de soutenir les droits de la communauté LGBTI+ au sens large. »